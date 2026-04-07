ING, Rusya'daki biriminin satış sözleşmesini feshetti

ING tarafından Salı günü yapılan açıklamada, alıcının gerekli resmi onayları alabileceğine dair "gerçekçi bir beklenti kalmadığı" belirtildi.

Satış sözleşmesinin feshedilmesine rağmen ING, Rusya pazarında bir geleceği olmadığını ve ülkeden çıkış yapma konusundaki kararlılığını koruduğunu vurguladı. Banka, Rusya'daki faaliyetlerini tamamen sona erdirmek için alternatif "sonraki adımları" değerlendirmeye aldığını bildirdi.

ING, Şubat 2022'den bu yana Rus müşterilerle yeni bir iş birliği yapmadığını ve Rusya'daki operasyonlarını bankanın küresel ağ ve sistemlerinden ayırmak için gerekli teknik adımları attığını hatırlattı.