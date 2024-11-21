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ING: TCMB açıklamasının tonu ve faiz indirimi rehberli önemli

ING analisti Taborsky'ye göre,TCMB’nin faiz kararında açıklamanın tonu ve faiz indirimi için rehberliğine bakılacak.

Haber Merkezi
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ING: TCMB açıklamasının tonu ve faiz indirimi rehberli önemli
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Piyasalar faiz kararına odaklandı. Türk Lirası’nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son politika kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla bugün değer kaybı izleniyor.

ING analisti Frantisek Taborsky, Merkez Bankası'nın TSİ 14:00'de alacağı kararda faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 50'de bırakmasının beklendiğini söyledi.

“Ana odak noktası, merkez bankacılarının tonu ve ilk faiz indirimi için ileriye dönük rehberlik olacak.” diyen Taborsky, Merkez Bankası'nın son enflasyon değerlendirmesinde geçen ay enflasyonun ana eğiliminde bir yavaşlama olduğuna işaret ettiğini hatırlattı.

Taborsky, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirmeden önce daha fazla enflasyon verisi bekleyebileceğini ancak aralık ayında böyle bir hamle olasılığının arttığını söylüyor.

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