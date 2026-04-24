ING: TCMB fonlama-politika faizini eşitlemek için acele etmeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı para politikası toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu.

Bankanın bu kararını değerlendiren ING Global analistlerine göre bu kararın ardında iki önemli faktör yatıyor:

Rezervlerdeki toparlanma

Nisan başından bu yana ABD-İsrail-İran arasındaki ateşkesin de etkisiyle merkez bankası yaklaşık 20 milyar dolar rezerv biriktirdi. Mart ayında gerçekleşen 50 milyar dolarlık döviz satışlarının bir bölümü böylece telafi edilmiş oldu.

Tahminlere göre brüt rezervler 3 Nisan'daki 161,6 milyar dolardan 20 Nisan itibarıyla 175 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezervler aynı dönemde 18,3 milyar dolardan 38,6 milyar dolara çıktı.

Büyümedeki yavaşlama kaygısı

Merkez Bankası, güncel göstergelerin ekonomik aktivitedeki bir yavaşlamaya işaret ettiğini açıkça kabul etti. Bu çerçevede TCMB, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak efektif faizlerde daha erken bir gevşemeye imkân tanımak adına politika esnekliğini korumayı tercih etmiş görünüyor.

Karar metni

Analistlere göre TCMB, parasal sıkılaştırmaya ek bir adım atmaya gerek görmediğinin sinyalini verdi. Banka, temkinli ve toplantı bazlı yaklaşımını sürdüreceğini belirterek gerektiğinde ek sıkılaştırma kapısını açık tuttuğunu yineledi.

ING, kısa vadede TCMB'nin, efektif fonlama maliyetini politika faizine yaklaştırıp yaklaştırmayacağına karar vermeden önce bekleme modunda kalacağını düşünüyor.