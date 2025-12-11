ING, TCMB'den faiz beklentisini açıkladı

ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde yaptığı değerlendirmede, kasım ayı enflasyon verilerinin bankanın gevşeme patikasında kalmasını teşvik etse de, açıklanan üçüncü çeyrek GSYH verileri ve son çeyreğe ait öncü göstergelerin, talep koşullarının dezenflasyon sürecini daha az desteklediğine işaret ettiğini vurguladı.ING'ye göre bu durum, devam eden faiz indirim döngüsü ve gevşeyen finansal koşullar ile birlikte enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskleri artırıyor.

ING, bu çerçevede TCMB'nin aralık toplantısında temkinli davranarak 100 baz puanlık ölçülü bir indirim yapmasının muhtemel olduğunu belirtirken daha büyük bir indirim ihtimalinin de tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini bildirdi.

ING'ye göre bugün için piyasalar 100-150 baz puan arası bir faiz indirimi fiyatlıyor ve Merkez Bankası’nın bunun üzerinde bir sürpriz yapmaması halinde önemli bir piyasa tepkisi beklenmiyor.

Dolar/TL'de yukarı yönlü seyrin sürdüğü, TCMB’nin temkinli duruşu nedeniyle mevcut kur politikasında yakın vadede bir değişiklik öngörülmediği aktarılan notta, devam eden faiz indirimlerine rağmen TL’nin gelecek yıl da cazip bir carry trade aracı olmaya devam edeceği değerlendirildi. ING, Dolar/TL'nin gelecek yıl ortasında 48,40, yıl sonunda ise 51,00 seviyesinde olmasını bekliyor.