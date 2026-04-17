ING, TCMB'den faiz beklentisini açıkladı

ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) şubat ayında enflasyon görünümünde belirgin bozulma olması halinde parasal sıkılaşmayı artırma taahhüdünü yinelediğini hatırlattı. "Bu çerçevede TCMB, ABD-İran geriliminin tırmanmasının ardından haftalık repo ihalelerini durdururken, gecelik faizlerin koridorun üst bandına yükselmesine izin verdi. Nisan ayı başındaki ateşkes ise piyasalara geçici rahatlama sağladı" denildi.

Raporda, İran'da ateşkesin ardından TCMB’nin döviz rezervlerindeki kayıpların durduğu, öncü verilerin ise yurtiçi bankalarla yapılan swap işlemleri ve sermaye hareketlerindeki kısmi toparlanmanın desteğiyle iyileşmeye işaret ettiği ifade edildi.

ING, bu görünüm altında TCMB’nin nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi ve faiz koridorunda değişikliğe gitmesini beklemiyor. Bununla birlikte süregelen jeopolitik belirsizliklerin daha temkinli bir duruşu beraberinde getirebileceği, politika faizinin %37 seviyesinden mevcut efektif fonlama maliyeti olan yaklaşık %40’a doğru ayarlanmasının gündeme gelebileceği değerlendirildi.