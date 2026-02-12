ING, TCMB'nin faiz indirimlerinde “temkin” öngördü

ING Global raporuna göre enflasyon görünümüne dair görece olumlu değerlendirme, ocak verilerinde enflasyon baskısı sinyalleri ve TCMB’nin değişmeyen hedefinden sapmaya rağmen kademeli faiz indirimlerinin devam edeceğine işaret ediyor.

ING yayınladığı raporda, "Artan fiyat baskıları ve talep koşullarındaki toparlanma, TCMB’nin geçen ay faiz indirim hızını yavaşlatma konusunda daha temkinli olmasına yol açtı. Başkan, mart toplantısında indirim hızını artırmak için daha yüksek bir eşik gördüğünü belirtiyor. Bu, gelecek ay 100 baz puanlık yeni bir indirim ihtimaline işaret ederken, geçici bir duraklama da göz ardı edilmiyor" dedi

ING, politika faizinin yüzde 28’e düşmesini bekliyor, ancak yukarı yönlü risklerin bulunduğunu da vurguladı.