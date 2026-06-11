ING: TCMB’nin tüm seçenekleri masada duruyor

ING, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi. Kuruluş, TCMB'nin tüm politika seçeneklerini masada tutmaya devam ettiğini belirterek, bunun değişen jeopolitik koşullara bağlı olarak politika yapımında esnekliği koruma niyetini gösterdiğini ifade etti.

Banka, kısa vadede TCMB'nin efektif fonlama maliyetini yeniden politika faizine yaklaştırıp yaklaştırmamaya karar vermeden önce "bekle-gör" yaklaşımını sürdüreceğini öngördü.

ING'ye göre yaz aylarında ABD-İran çatışmasına ilişkin olası bir anlaşma sağlanması, enflasyon ve rezerv dinamiklerine bağlı olarak TCMB'ye efektif fonlama faizini normalleştirme alanı yaratabilir.

Banka, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un hafif altında, bir hafta vadeli repo faizinin ise yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini belirtirken, risklerin yukarı yönlü olduğunu kaydetti.