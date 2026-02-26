ING, Türkiye'de iç borçlanmada önemli artış bekliyor
ING Global, Türkiye'nin dolar cinsi tahvil ihraçlarının bu yıl da geçen yılki seviyesini koruyacağını ve Hazine'nin vade uzatma çabalarının devam edeceğini öngörüyor. Kurum ayrıca, brüt ve net devlet iç borçlanma senedi ihraçlarında önemli artışlar bekliyor.
ING Global tarafından yayınlanan analize göre, Türkiye'nin dolar cinsi tahvil ihraçları geçen yılki 13 milyar dolar seviyesinde seyretmeye devam edecek.
Hem geleneksel hem de sukuk tipi ihraçların süreceği öngörülürken, Türkiye Hazine Bakanlığı'nın tahvillerde vadeyi uzatma yönündeki stratejisinin bu yıl da devam etmesi tahmini yapıldı.
İç borçlanma piyasasına ilişkin tahminlerde ise, brüt devlet iç borçlanma senedi (TURKGB) ihraçlarının 2,437 milyar TL'den 4,356 milyar TL'ye çıkarak %79'luk bir artış kaydedeceği, net ihraçların ise 1,948 milyar TL'den 3,409 milyar TL'ye yükselerek %75'lik bir artış göstereceği öngörüldü.