ING, Türkiye'de iç borçlanmada önemli artış bekliyor

ING Global tarafından yayınlanan analize göre, Türkiye'nin dolar cinsi tahvil ihraçları geçen yılki 13 milyar dolar seviyesinde seyretmeye devam edecek.

Hem geleneksel hem de sukuk tipi ihraçların süreceği öngörülürken, Türkiye Hazine Bakanlığı'nın tahvillerde vadeyi uzatma yönündeki stratejisinin bu yıl da devam etmesi tahmini yapıldı.

İç borçlanma piyasasına ilişkin tahminlerde ise, brüt devlet iç borçlanma senedi (TURKGB) ihraçlarının 2,437 milyar TL'den 4,356 milyar TL'ye çıkarak %79'luk bir artış kaydedeceği, net ihraçların ise 1,948 milyar TL'den 3,409 milyar TL'ye yükselerek %75'lik bir artış göstereceği öngörüldü.