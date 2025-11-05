ING Türkiye'den 2025'in 3. çeyreğinde 2 milyar lira net kar

ING Türkiye, yaptığı açıklama ile 2025 yılına ait üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını duyurdu.

Yılın üçüncü çeyrek konsolide aktif toplamı 266,3 milyar lira, net karı ise 2 milyar lira olan bankanın mevduat büyüklüğü ise 173,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Toplam öz kaynakları 22,9 milyar liraya ulaşan ING Türkiye'nin, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisine 141,3 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 170 milyar liralık kredi desteği sağladı.

ING Türkiye, şahıs işletmelerine özel mevduat ürünü İşim İçin Turuncu Hesap ile günlük kazanç imkanı sağlıyor. İşim İçin Turuncu Hesap'ta alt limitin üzerindeki bakiyeler günlük olarak faiz kazanıyor ve işletmeler vade sonunu beklemeden hesaplarına para yatırıp çekebiliyor.

Bu hesap ayrıca EFT, havale ve FAST işlemlerini de süre sınırlaması olmadan ücretsiz gerçekleştirebilme olanağı sunarken İşim İçin Turuncu Hesap'ı ilk defa açanlar 35 gün boyunca güncel Hoş Geldin Faizi'nden faydalanabiliyor, bu süre sonunda ise Turuncu Ekstra programına katılarak her zaman yüksek mevduat faizinden yararlanabiliyor.

"Bu çeyrekte finansal tablolarımızda güçlü bir performans sergiledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, yılın üçüncü çeyreğinde küresel ekonomi, jeopolitik gelişmeler, gümrük tarifeleri ve faiz kararları odağında şekillenirken Türkiye'de ise Merkez Bankasının faiz indirimleri ve enflasyonun düşürülmesine yönelik izlenen adımların öne çıktığını belirtti.

Gökgöz, kendilerinin de bu dönemde Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürdüklerini ve ekonomiye katkı sağladıklarını aktararak "Bu çeyrekte finansal tablolarımızda güçlü bir performans sergileyerek yıl sonuna göre mevduatta yüzde 33, aktif büyüklüğümüzde yüzde 34 artış kaydettik, ayrıca ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yüzde 36 oranında artırdık." ifadelerini kullandı.

"Teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla dijital dönüşümde önemli adımlar attık"

Ekonomiyi desteklerken dijitalleşmeyi merkeze alan stratejileriyle teknoloji odağında yatırımlarına devam ettiklerini kaydeden Gökgöz, yılbaşında hayata geçirdikleri yapay zeka (AI) ve üretken yapay zeka (GenAI) temelli operasyonel dönüşüm programının sonuçlarını, iş süreçlerine yüzde 85 başarı oranıyla yansıttıklarının bilgisini verdi.

Gökgöz, yapay zeka destekli yeni operasyonel modelleriyle, insan kaynağının zamanını operasyonel iş yükünden müşteri iletişimine ve katma değerli hizmetlere yönlendirmeyi hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Bununla birlikte bağlı ortaklığımız ING Yatırım'da teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla dijital dönüşümde önemli adımlar attık. Bütün bunların sonucu olarak ING Yatırım'da hesap açılışlarının tamamı dijitalden yapılırken VIOP işlem hacminin ise yüzde 99'u dijital kanallardan gerçekleşiyor."

"Turuncu Genç Hesap ile gençlere sunduğumuz ürün gamını genişletmekten mutluyuz"

Dijital ve zahmetsiz bankacılık anlayışıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırırken Turuncu Hesap gibi ürünlerle birikimlerine değer kattıklarına değinen Gökgöz, müşterilerine vade bekleme zorunluluğu olmadan günlük faiz kazandırarak esnek bir deneyim sundukları Turuncu Hesap ürünlerini genç segment odağında genişlettiklerini vurguladı.

Gökgöz, gençlere günlük yüksek faiz sunan Turuncu Genç Hesap'ı hayata geçirdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"18-27 yaş arasındaki gençlere yönelik olan bu ayrıcalıklı hesap, 250 bin liraya kadar koşulsuz, her zaman geçerli Hoş Geldin Faizi ile birikim yapmayı kolay ve avantajlı hale getiriyor. Ayrıca bu kapsamda gençlere EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz gerçekleştirme imkanı da sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir parçası olarak gençlerin tasarruf alışkanlığı kazanmalarına destek olmayı önemsiyoruz. Türkiye'nin Z kuşağına özel ilk yatırım fonundan sonra Turuncu Genç Hesap ile gençlere sunduğumuz ürün gamını genişletmekten mutluyuz."