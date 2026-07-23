ING'den ECB tahmini: Bugün pas, eylülde faiz artışı

ING, Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü para politikası toplantısında mevduat faizini yüzde 2,25 seviyesinde sabit bırakmasını beklediğini açıkladı.

Kuruma göre, faiz artırımını bugüne çekmeyi destekleyen gerekçeler bulunsa da ECB'nin son yıllarda politika değişikliklerini toplantılar öncesinde açık şekilde yönlendirmesi, sürpriz bir karar alma olasılığını azaltıyor. Ayrıca piyasaların bugünkü toplantı için herhangi bir faiz artırımı fiyatlamaması da bu beklentiyi destekliyor.

Eylül ayında faiz artırımı öngörülüyor

ING, eylül toplantısında faiz artırımını daha olası senaryo olarak değerlendirirken, piyasaların söz konusu toplantı için yaklaşık 23 baz puanlık sıkılaşma fiyatladığını belirtti.

Raporda, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ECB'nin hedefi civarında kalmasının bankaya bekleme alanı sağladığı ifade edildi.

Petrol fiyatlarındaki son artışın ardından 10 yıllık enflasyon takasının yüzde 2,2 seviyesine yükseldiği ancak bunun hâlâ ECB hedeflerine yakın olduğu kaydedildi.

ING, ECB'nin son aylarda enflasyon baskılarını "geçici" olarak nitelendirmekten kaçınarak daha şahin bir iletişim benimsediğini vurguladı.

Bu iletişim doğrultusunda piyasaların önümüzdeki 12 ay içinde yaklaşık üç faiz artırımı fiyatladığını belirten kurum, bu beklentiyi yüksek bulmasına rağmen petrol fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişlerin güvercin beklentileri hızla zayıflatabileceğini ifade etti. Bu nedenle mevcut piyasa fiyatlamasına karşı pozisyon alınmasını önermedi.

Erken faiz artırımı ihtimali tamamen dışlanmadı

ING, bugünkü toplantıda 25 baz puanlık erken bir faiz artırımının düşük olasılıklı bir risk olmaya devam ettiğini, ancak bunun temel senaryo olmadığını değerlendirdi.