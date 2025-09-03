ING’den enflasyon rakamları sonrası ‘ölçülü faiz indirimi’ beklentisi

Türkiye’de ağustos ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerini aştı. Enflasyon, özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

TCMB faiz beklentileri revize ediliyor

Beklentileri aşan enflasyon rakamları sonrasında ise TCMB’ye yönelik faiz indirimi tahminleri de revize edilmeye başlandı.

ING: Enflasyon, dezenflasyon sürecindeki zorlukları ortaya koyuyor

ING Global tarafından yapılan değerlendirmede, son enflasyon verilerinin dezenflasyon sürecinde karşılaşılan yapısal zorlukları ortaya koyduğuna ve para politikasında dikkatli bir yaklaşımın gerekliliğine vurgu yapıldı.

Faiz beklentisi daha ölçülü indirimi işaret ediyor

ING ekonomistleri, ağustos ayındaki yüksek enflasyon rakamlarının Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında daha ölçülü bir faiz indirimi yapmasına neden olabileceğini söyledi.

"CHP kararı para politikası kararını karmaşık zemine taşıyor"

Toplantının CHP Kongresi davası ile aynı haftaya denk gelmesinin siyasi hassasiyetleri artırarak para politikası kararlarını daha karmaşık bir zemine taşıdığını bildiren ING analistleri, Merkez Bankası’nın faiz indirimi büyüklüğünde döviz talebini de yakından izleyeceğini ifade etti.

ING yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı

Özellikle gıda ve hizmet kalemlerindeki fiyat baskılarının sürdüğünü belirten ING ekonomistleri, yılın geri kalanında kur şokları ya da ücret kaynaklı ek baskılar yaşanmazsa enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30 seviyesine inebileceğini öngördü.