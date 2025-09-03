  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ING’den enflasyon rakamları sonrası ‘ölçülü faiz indirimi’ beklentisi
Takip Et

ING’den enflasyon rakamları sonrası ‘ölçülü faiz indirimi’ beklentisi

Hollandalı banka devi ING Global, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verisinin ardından 'faiz' beklentisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Banka, TCMB'nin 'daha ölçülü bir faiz indirimi' yapmasına neden olabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ING’den enflasyon rakamları sonrası ‘ölçülü faiz indirimi’ beklentisi
Takip Et

Türkiye’de ağustos ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerini aştı. Enflasyon, özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle tahminlerin üzerinde gerçekleşti.  

TCMB faiz beklentileri revize ediliyor

Beklentileri aşan enflasyon rakamları sonrasında ise TCMB’ye yönelik faiz indirimi tahminleri de revize edilmeye başlandı.

ING: Enflasyon, dezenflasyon sürecindeki zorlukları ortaya koyuyor

ING Global tarafından yapılan değerlendirmede, son enflasyon verilerinin dezenflasyon sürecinde karşılaşılan yapısal zorlukları ortaya koyduğuna ve para politikasında dikkatli bir yaklaşımın gerekliliğine vurgu yapıldı.

Faiz beklentisi daha ölçülü indirimi işaret ediyor

ING ekonomistleri, ağustos ayındaki yüksek enflasyon rakamlarının Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında daha ölçülü bir faiz indirimi yapmasına neden olabileceğini söyledi.

"CHP kararı para politikası kararını karmaşık zemine taşıyor"

Toplantının CHP Kongresi davası ile aynı haftaya denk gelmesinin siyasi hassasiyetleri artırarak para politikası kararlarını daha karmaşık bir zemine taşıdığını bildiren ING analistleri, Merkez Bankası’nın faiz indirimi büyüklüğünde döviz talebini de yakından izleyeceğini ifade etti.

ING yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı

Özellikle gıda ve hizmet kalemlerindeki fiyat baskılarının sürdüğünü belirten ING ekonomistleri, yılın geri kalanında kur şokları ya da ücret kaynaklı ek baskılar yaşanmazsa enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30 seviyesine inebileceğini öngördü.

Prof. Dr. Hakan Kara’dan ‘enflasyon’ yorumu: TCMB’nin faiz indirim olasılığı çok azaldıProf. Dr. Hakan Kara’dan ‘enflasyon’ yorumu: TCMB’nin faiz indirim olasılığı çok azaldıEkonomi
Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi
JPMorgan’dan Türkiye için yeni faiz tahmini: Eylülde indirim beklentisi zayıfladıJPMorgan’dan Türkiye için yeni faiz tahmini: Eylülde indirim beklentisi zayıfladıEkonomi
Ekonomi
BBVA Research, Türkiye göstergelerini değerlendirdi: TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı: 9,76 milyar dolar el değiştirdi
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi