ING’den enflasyon rakamları sonrası ‘ölçülü faiz indirimi’ beklentisi
Hollandalı banka devi ING Global, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verisinin ardından 'faiz' beklentisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Banka, TCMB'nin 'daha ölçülü bir faiz indirimi' yapmasına neden olabileceğini bildirdi.
Türkiye’de ağustos ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerini aştı. Enflasyon, özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
TCMB faiz beklentileri revize ediliyor
Beklentileri aşan enflasyon rakamları sonrasında ise TCMB’ye yönelik faiz indirimi tahminleri de revize edilmeye başlandı.
ING: Enflasyon, dezenflasyon sürecindeki zorlukları ortaya koyuyor
ING Global tarafından yapılan değerlendirmede, son enflasyon verilerinin dezenflasyon sürecinde karşılaşılan yapısal zorlukları ortaya koyduğuna ve para politikasında dikkatli bir yaklaşımın gerekliliğine vurgu yapıldı.
Faiz beklentisi daha ölçülü indirimi işaret ediyor
ING ekonomistleri, ağustos ayındaki yüksek enflasyon rakamlarının Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında daha ölçülü bir faiz indirimi yapmasına neden olabileceğini söyledi.
"CHP kararı para politikası kararını karmaşık zemine taşıyor"
Toplantının CHP Kongresi davası ile aynı haftaya denk gelmesinin siyasi hassasiyetleri artırarak para politikası kararlarını daha karmaşık bir zemine taşıdığını bildiren ING analistleri, Merkez Bankası’nın faiz indirimi büyüklüğünde döviz talebini de yakından izleyeceğini ifade etti.
ING yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı
Özellikle gıda ve hizmet kalemlerindeki fiyat baskılarının sürdüğünü belirten ING ekonomistleri, yılın geri kalanında kur şokları ya da ücret kaynaklı ek baskılar yaşanmazsa enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30 seviyesine inebileceğini öngördü.