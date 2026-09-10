ING’den faiz tahmini: TCMB faizi sabit tutacak, ardından iki indirim gelecek

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ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik son raporunda faiz politikası başta olmak üzere enflasyon, büyüme ve rezervlerdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Kurum, TCMB’nin temmuz toplantısında politika faizini %37 seviyesinde bırakmasının ardından eylül toplantısında da beklemede kalacağını öngördü. ING, likidite politikasında atılan son adımların üzerinden sınırlı süre geçmesini bu beklentinin gerekçeleri arasında gösterdi.

ING, yılın son çeyreğinde ise 100’er baz puanlık iki faiz indirimi öngörüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde politika faizinin 2026 sonunda %35’e gerilemesi bekleniyor. Kurumun güncel tahminlerinde politika faizinin 2027 sonunda %26’ya düşeceği öngörülüyor.

ING’den Türkiye için enflasyon öngörüsü

ING, ağustos ayında beklentilerin altında gerçekleşen enflasyonun yıllık orandaki düşüşü desteklediğini ancak dezenflasyon hızının yavaş kaldığını belirtti.

Kurum, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %29,2 olarak açıkladı. Petrol ve diğer emtia fiyatlarının enflasyon görünümü açısından risk oluşturmaya devam ettiği belirtilirken, İran-ABD barış sürecinin yeniden başlamasının jeopolitik gerilimi ve petrol fiyatlarını azaltarak enflasyon görünümünü destekleyebileceği kaydedildi.

Rezervler 188,2 milyar dolara ulaştı

Raporda, yabancı yatırımcı pozisyonlarının İran-ABD çatışmasının ardından toparlandığı, döviz swaplarındaki pozisyonların savaş öncesindeki seviyelerin üzerine çıktığı belirtildi.

TL mevduata girişlerin devam ettiği, bankacılık sektöründeki dolarizasyon oranının mayıs ayındaki %39,9’dan ağustos sonunda %38,5’e gerilediği aktarıldı. TCMB’nin brüt rezervlerinin ise 188,2 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.