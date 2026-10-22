ING'den faiz ve dolar tahmini: Yıl sonu beklentilerini açıkladı

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ING, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

Banka, ABD-İran çatışmasının başlamasından bu yana ilk kez faiz indirimlerine yeniden başlanacağını öngörürken, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 35, dolar/TL beklentisini ise 51,50 olarak açıkladı.

ING ekonomisti Frantisek Taborsky, eylül ayı enflasyon verilerinin olumlu sinyal verdiğini, yatırım fonlarına ilişkin gelişmelerin ise yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyet açısından aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.

Fon piyasasındaki gelişmeler iç talebi zayıflatabilir

ING, yetkililerin hızlı müdahalesinin fon kaynaklı şokun etkilerini kontrol altına almış göründüğünü değerlendirdi. Banka, sistemik risk veya dolarizasyonda keskin artış işareti bulunmadığını, yabancı sermaye girişlerinin de yeniden başladığını bildirdi.

Bununla birlikte fon piyasasındaki gelişmelerin likidite koşullarının sıkılaşması, servet kayıpları ve güvenin azalması yoluyla iç talebi daha da zayıflatabileceği belirtildi.

Küçük yatırımcılara yapılacak geri ödemelerin tüketimi destekleyebileceğini kaydeden ING, karşı taraf risklerinin diğer alanlara yayılma açısından temel risk olmaya devam ettiğini vurguladı.

Faizde yıl sonu beklentisi yüzde 35

ING, eylül ayındaki olumlu enflasyon verileri ve talebin zayıflayacağına yönelik beklentilerle enflasyon görünümüne ilişkin algının iyileştiğini belirtti.

Banka, TCMB'nin ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesini ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e gerilemesini bekliyor.

ING'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL için 51,50 tahmini

ING, Türk lirasındaki yoğun uzun pozisyonların faiz getirisi avantajının giderek azaldığını ancak bu işlemlerin gelişmekte olan piyasalarda popülerliğini koruduğunu belirtti.

Banka, faiz indirimlerinin yeniden başlamasına rağmen önümüzdeki aylarda TL'ye yönelik taşıma işlemleri (carry trade) talebinin devam etmesini bekliyor.

Dolar/TL'de son dönemde görülen haftalık hareketin genel döviz kuru görünümünü değiştirmediğini değerlendiren ING, taşıma işlemlerinin sürdüğünü vurguladı.

ING, dolar/TL kurunun 2026 sonunda 51,50 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.