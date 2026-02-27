ING'den kritik tahmin: Enflasyonda sürpriz gelirse TCMB ne yapacak?

ING, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde dördüncü çeyrek büyüme verisi ve şubat ayı enflasyonuna dikkat çekti.

Banka, pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verisinde büyümenin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Bu tahminin, 2025 yılının tamamı için yüzde 3,8’lik bir büyümeye işaret ettiği aktarıldı.

ING, büyüme görünümünün iç talep kaynaklı büyüme sayesinde ekonomide dayanıklılığın sürdüğünü gösterdiğini, ancak çeyreklik bazda ivme kaybının muhtemel olduğunu ifade etti.

Şubatta enflasyonda yüksek seyrin korunması bekleniyor

Enflasyon tarafında ise şubat ayında yüksek seyrin korunmasının beklendiği belirtildi. Merkez bankasının da uyardığı üzere, Ramazan öncesinde gıda fiyatlarından kaynaklı yukarı yönlü baskının devam ettiği kaydedildi.

ING, aylık enflasyonun yüzde 2,9 olacağını, yıllık enflasyonun ise bir önceki aydaki yüzde 30,7’den yüzde 31,4’e yükseleceğini öngördü.

Banka, enflasyonda daha olumsuz bir sürprizin merkez bankasını daha temkinli olmaya yöneltebileceğini ve bu durumda mart ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine ara verilmesinin gündeme gelebileceğini değerlendirdi.