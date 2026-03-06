ING'den kritik uyarı: Enflasyon düşecek ancak riskler artıyor

ING’nin yayımladığı “Monitoring Turkey: Geopolitical shock increases risks” (Türkiye Görünümü: Jeopolitik şok riskleri artırıyor) başlıklı raporda, şubat ayında gıda fiyatlarının etkisiyle yıllık enflasyonun geçici olarak yükseldiği, mart itibarıyla düşüş eğiliminin yeniden başlayacağı öngörülüyor. Ancak şubat verilerinin yüksek çıkması yıl boyunca enflasyon patikasını yukarı çekerek enerji fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle hükümet, küresel petrol fiyatları veya kurdaki yükselişin rafineri fiyatlarını artırması halinde özel tüketim vergisini bu artışın yüzde 75’ine kadar azaltabilecek yeni bir düzenleme getirdi.

Raporda, Merkez Bankası’nın mart ayında politika faizini yüzde 37’de sabit tutacağı, yılın ilerleyen dönemlerinde ise temkinli indirimlerle yüzde 30’a kadar çekmesinin beklendiği ifade edildi. Ancak jeopolitik gelişmelerin riskleri yukarı yönlü artırdığı vurgulandı.

"Portföy girişleri sınırlanabilir"

Merkez Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre, Brent petrol fiyatında 10 dolarlık artış, cari açığı 4-5 milyar dolar yükseltiyor. Bu çerçevede 2026 cari açık tahmini turizmde anlamlı bir etki olmaması varsayımıyla 32 milyar dolara revize edildi. Sermaye hesabında ise riskten kaçınma eğiliminin portföy girişlerini sınırlayabileceği, ancak şu ana kadar tepkinin ölçülü kaldığı belirtildi.

ING’nin değerlendirmesi, enerji fiyatlarındaki belirsizliklerin enflasyon ve cari denge üzerinde kritik bir risk unsuru olmaya devam ettiğini, para politikasında ise ihtiyatlı adımların süreceğini ortaya koyuyor.

"Enflasyon gelecek iki yıl düşüş eğiliminde olacak"

ING’nin Türkiye ekonomisine ilişkin son projeksiyonları, büyümenin önümüzdeki iki yıl boyunca kademeli olarak hızlanacağını, enflasyonun ise düşüş eğilimine gireceğini gösteriyor.

Rapora göre, 2025’in son çeyreğinde yüzde 3,4 olan yıllık büyüme oranı, 2026 boyunca artarak yüzde 4,4’e ulaşacak. 2027’nin ikinci çeyreğinde ise yüzde 5 ile zirve yapması bekleniyor. Enflasyon ise 2025 sonunda yüzde 30,9 seviyesinde gerçekleşirken, 2026 sonunda yüzde 25’e, 2027’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 19’a kadar gerileyecek.

Merkez Bankası’nın politika faizinin 2025 sonunda yüzde 38 olduğu, 2026’da kademeli indirimlerle yüzde 30’a, 2027’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 25’e kadar düşeceği öngörülüyor. Üç aylık faiz oranı da benzer şekilde yüzde 40 seviyesinden yüzde 24’e kadar gerileyecek.

Tahvil piyasasında ise 10 yıllık getirilerin 2025 sonunda yüzde 28,9’dan 2027’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 21,2’ye kadar düşmesi bekleniyor. Döviz tarafında ise Türk lirasının değer kaybı sürecek. Dolar/TL kurunun 2025 sonunda 42,9 iken 2027 üçüncü çeyrekte 57 seviyesine, Euro/TL’nin ise aynı dönemde 50,4’ten 69,6’ya yükselmesi öngörülüyor.