ING'den kritik uyarı: Jeopolitik riskler Türkiye’nin cari dengesi için tehdit oluşturuyor

ING Global, Türkiye’de ocak ayında cari işlemler fazlasının beklentileri aşarak genişleme eğilimini sürdürdüğünü ve aynı dönemde sermaye hesabının şimdiye kadarki en güçlü girişleri kaydettiğini belirtti.

Raporda, "Bununla birlikte Ticaret Bakanlığı’nın öncü gümrük verileri, şubat ayında cari dengede yeniden bozulma yaşanabileceğine işaret ediyor. Verilere göre dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1,4 milyar dolar genişledi" denildi.

ING’ye göre önümüzdeki aylarda cari denge görünümü hem dış riskler hem de iç talep koşullarının birleşimi tarafından şekillenecek. Banka, son jeopolitik gelişmelerin petrol ve doğal gaz fiyatlarına yönelik yükseliş beklentileri nedeniyle cari açık üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Ayrıca turizm gelirlerinde olası bir düşüş ve altın ithalatındaki artış da cari denge üzerinde ek risk unsurları olarak öne çıkıyor.