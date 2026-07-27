ING'den TCMB analizi: Kısa vadede 'bekle-gör' stratejisini sürdürecek

ING Think, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) artan jeopolitik belirsizlikler ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sürmesi nedeniyle politika faizini sabit bırakarak ihtiyatlı para politikası duruşunu koruduğunu değerlendirdi.

ING: Petrol ve jeopolitik riskler TCMB'yi ihtiyatlı politikaya yöneltti

ING raporunda, yeniden yükselişe geçen petrol fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki oluşturabileceği baskının, TCMB'nin temkinli para politikası duruşunu destekleyen başlıca unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Raporda, "TCMB'nin karar metni ve iletişimi, para politikasında esnekliğin korunmasının öncelikli hedef olmaya devam ettiğine işaret ediyor. Banka, mevcut koşullar altında tüm politika araçlarının masada olduğunu vurgulayarak, jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak gerekli adımları atmaya hazır olduğu mesajını verdi." değerlendirmesine yer verildi.

ING: TCMB kısa vadede "bekle-gör" politikasını sürdürecek

ING raporunda, TCMB'nin kısa vadede "bekle-gör" stratejisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi. Değerlendirmede, Merkez Bankası'nın politika faizinde yeni bir adım atmadan önce enflasyon görünümü, uluslararası rezervlerdeki seyir ve küresel risklerde yaşanacak gelişmeleri yakından takip edeceği öngörüldü.

TCMB tahmini: Faiz koridorunda normalleşme ağustos veya eylülde başlayabilir

Analistlere göre, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması veya taraflar arasında yeni bir uzlaşmaya varılması, küresel enerji fiyatları üzerindeki baskının hafiflemesini sağlayabilir. Böyle bir senaryoda, enflasyon görünümünün iyileşmesi ve rezerv birikiminin güçlenmesi halinde, TCMB'nin bankalara uyguladığı efektif fonlama maliyetini politika faizine yaklaştırmaya yönelik normalleşme adımlarını Ağustos ya da Eylül ayında değerlendirmeye alabileceği öngörülüyor.