ING'den TCMB için faiz öngörüsü: İndirime ara verebilir

ING Global, Orta Doğu’daki çatışmanın Orta ve Doğu Avrupa (CEE) üzerindeki etkilerini değerlendirirken, Türkiye’nin petrol fiyatlarındaki değişimden en çok etkilenen ülke olabileceğini tahmin etti.

Bankaya göre, petrol fiyatlarında yüzde 10’luk bir artış Türkiye’de enflasyonu yaklaşık 1,10 puan yukarı taşıyor.

ING, Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) daha temkinli bir duruş sergilediğine dikkat çekti. İran gelişmeleri öncesinde de bir sonraki faiz indiriminin 100 baz puanın altında olabileceğine dair sinyaller bulunduğunu belirten banka, mevcut gelişmelerin 12 Mart’taki toplantıda faiz indirimlerine tamamen ara verilmesine işaret ettiğini ve odağın kur istikrarının korunmasına kayabileceğini ifade etti.