ING'den TCMB için faiz tahmini: Daha az agresif olunmasını bekliyoruz

ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) perşembe günü yapacağı toplantısında, ağustos enflasyonunun beklentileri aşması ve son dönemdeki siyasi gelişmeler nedeniyle faiz indirimlerinin daha ılımlı olmasını bekliyor.

Analistler, piyasa oynaklığını sınırlama hedefinin de enflasyon kadar önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.

"TCMB'nin karar alma sürecini karmaşıklaştıran bu faktörler ışığında, faiz indiriminin büyüklüğünde piyasa oynaklığının kontrol altında tutulması, enflasyonla birlikte kritik bir öneme sahip olacak" diyen ING, "Temmuz PPK toplantısında, gelecekteki politika adımlarının ekonomik verilerle yönlendirileceği ve toplantı bazında değerlendirileceği vurgulanarak ihtiyatlı ve esnek bir yaklaşım benimsenmişti. Tüm bu gelişmeler, bu ay daha önce beklenenden daha az agresif bir gevşemeye işaret ediyor; bu nedenle beklentimiz TCMB'nin 200 baz puanlık bir indirimle faizi yüzde 41 seviyesine çekmesi yönünde" değerlendirmesini yaptı.