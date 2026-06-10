ING'den Türkiye ekonomisi için yavaşlama beklentisi

ING Global, yayımladığı son raporda Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Banka, 2026 yılının ilk çeyreğinde ekonominin negatif net ihracat ve yüksek faiz ortamının etkisiyle yüzde 2,5 büyüdüğünü hatırlatarak, yılın ikinci yarısında büyümenin yüzde 3 civarında seyretmesini beklediğini açıkladı.

ING, yıl geneline ilişkin büyüme tahminini de yaklaşık yüzde 3 seviyesinde korudu.

Sıkı finansal koşullar büyümeyi baskılayabilir

Raporda, sıkı finansal koşulların ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi büyümesine yönelik son düzenlemelerinin ekonomik aktivite üzerinde daha belirgin bir yavaşlamaya neden olabileceği belirtildi.

Banka, özellikle yılın ikinci yarısında finansman koşullarının büyüme üzerindeki etkisinin daha fazla hissedilebileceğine işaret etti.

Faiz indirim alanı sınırlı görülüyor

ING Global, haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında ilave faiz artışı ihtimalinin azaldığını değerlendirirken, jeopolitik gelişmeler ve yurt içi siyasi risklerin yeni bir faiz artışını yeniden gündeme getirebileceğini vurguladı.

Raporda, böyle bir senaryoda politika faizinin mevcut efektif fonlama oranı olan yaklaşık yüzde 40 seviyesine yükseltilebileceği ifade edildi.

Banka, yılın ikinci yarısında faiz indirimleri için alanın oldukça dar olduğunu belirtirken, yıl sonu politika faizi beklentisini yaklaşık yüzde 35 olarak korudu.

Dolar/TL tahmini 53 seviyesinde

ING Global, mayıs ayında Türk lirası üzerindeki baskının Merkez Bankası'nın müdahaleleri ve mevcut kur rejimi sayesinde kısa sürede dengelendiğini belirtti.

Banka, dolar/TL kurunun yıl sonunda 53 seviyesinde olacağını öngörürken, Türk lirası taşıma işlemlerinin (carry trade) gelişmekte olan ülkeler arasında cazibesini koruduğunu ifade etti.

Raporda ayrıca genişleyen cari açığın orta vadeli görünüm açısından önemli risk unsurlarından biri olmaya devam ettiği vurgulandı.