ING’den Türkiye için büyüme, faiz ve enflasyon tahmini

ING Global, küresel ekonomiye ilişkin yayınladığı eylül tahminlerinde, Türkiye'ye ilişkin beklentilerine de yer verdi.

Türk ekonomisi için büyüme tahmini

Enflasyon, faiz ve büyüme beklentilerine yer verilen raporda, Türk ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3,8 büyüdüğü tahmin edildi.

ING enflasyon tahminini aşağı çekti

Raporda, TCMB'den Eylül'de 300 baz puan faiz indirimi beklentisi yer alırken, ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 32,3 seviyesinde olacağı öngörüldü.

“TCMB’nin faizi eylülde indirmesini bekliyoruz”

ING'den Muhammet Mercan imzası ile yayınlanan raporda, "Eylül ayının ilk haftası, önemli veri açıklamaları ve 2026-28 Orta Vadeli Plan'ın (OVP) açıklanması ile piyasalar için oldukça önemli. OVP 2026 yılı politika görünümüne ışık tutarken, 2Ç GSYH'nin baz etkisiyle 1Ç'ye kıyasla ivmelenerek yıllık %3,8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak, Mart ayındaki dalgalanmanın ardından finansal koşullardaki sıkılaşma nedeniyle ardışık büyüme ivme kaybedecektir. Ağustos ayı enflasyonunun aylık %1,5 ile konsensüsün altında kaldığını ve yıllık enflasyonun bir ay önceki %33,5 seviyesinden %32,2'ye gerilediğini görüyoruz. Bu çerçevede, Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında faizleri 300 baz puan daha indirmesini bekliyoruz" dedi.

Gözler eylül ayına çevrildi

GSYH verisi 1 Eylül'de saat 10.00'da açıklanacak. 3 Eylül Çarşamba günü ise Ağustos ayı TÜFE verisi gelecek.