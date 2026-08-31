ING’den Türkiye için büyüme ve faiz tahmini

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ING Global, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki performansına ilişkin değerlendirmelerini ve yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerini paylaştı.

ING Global tarafından yayımlanan analizde, yüksek borçlanma maliyetleri ve sıkılaşan makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde belirgin bir yavaşlama sürecine girdiği belirtildi.

Raporda, ekonomik aktivitenin temel sürükleyicisi olarak özel tüketim öncülüğündeki iç talebin öne çıktığı, ancak bu kalemden gelen katkının 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediği vurgulandı. Öte yandan, net ihracatın büyümeye sunduğu katkının yeniden pozitif bölgeye geçmesi dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.

Büyüme ve faiz beklentisi

Ekonominin yılın ikinci yarısında ılımlı büyüme eğilimini korumasını bekleyen kurum, ikinci çeyrek verilerinin beklentilerin altında kalmasının yüzde 3 seviyesindeki 2026 büyüme tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırdığını belirtti. Jeopolitik gelişmelere de değinilen analizde, bölgedeki gerilimlerin seyri büyüme performansı açısından kritik bir risk faktörü olarak nitelendirildi.

Analizde ayrıca, zayıf büyüme verilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi döngüsüne ilişkin piyasa beklentilerini pekiştirebileceği öngörüldü. ING, politika faizinin 2026 yılı sonunda yüzde 35 seviyesine çekilmesini beklediğini paylaştı.