ING’den Türkiye için enflasyon tahmini
ING Global, Eylül’de Türkiye’de aylık enflasyonun artacağını, yıllık enflasyonun ise gerileyeceğini öngördü.
ING Global, Türkiye’de Eylül ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 2,4 artış göstermesini bekledi.
Kuruluşun değerlendirmesinde, gıda fiyatlarındaki baskılar ve olumsuz hava koşullarının yanı sıra okul sezonunun başlamasıyla eğitim kaleminde de artış temelinde enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekildi.
Buna karşın, yıllık enflasyonun baz etkisi sayesinde düşüşünü sürdürerek yüzde 33’ten yüzde 32,2’ye gerilemesinin beklendiği ifade edildi.
TÜFE verileri 3 Ekim Cuma günü açıklanacak.