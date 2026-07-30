İngiltere Merkez Bankası faiz kararında sürpriz yapmadı
İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75 seviyesinde sabit tuttu.
Para Politikası Kurulu'nda çoğunluk faizlerin sabit tutulması yönünde oy kullanırken, üç üye faiz artırımı yönünde görüş bildirdi.
Böylece, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında görülen ayrışmaya benzer şekilde, BoE'nin kararında da kurul üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşandı.