İngiliz bankadan faizde yüzde 40 beklentisi

Barclays, dolar/TL, Euro/TL ve politika faizi tahminlerini açıkladı. Türk otoritelerin cari işlemler açığını kapatmaya odaklandıklarını belirten Barclays, Türk lirasının değer kaybetmesine izin verilmesini beklediklerini ifade etti.

TCMB politika faizinin Türk lirası üzerindeki baskıyı bir miktar sınırlayacağını öngören Barclays, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35, 2024 yılında yüzde 40 olacağını tahmin etti.

Dolar/TL'de riskler yukarı yönlü

Barclays, dolarizasyon baskılarının yeniden gelişmesi halinde dolar/TL tahminleri için risklerin yukarı yönlü olduğunu da vurguladı.

Banka, dolar/TL'nin 2023 sonunda 29’a, Mart 2024’te 32, Haziran 2024’te 35, Eylül 2024’te 39 seviyesine yükselmesini bekliyor.

Euro/TL için 2023 sonu tahminini 31,32 olarak ortaya koyan Barclay, 2024 Mart, Haziran ve Eylül'de Euro'nun 34,56, 38,15 ve 42,90 olacağını öngördü.