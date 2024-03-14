İngiliz bankadan Türkiye için ‘enflasyon’ tahmini

HSBC bugün yayınladığı Türkiye raporunda, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra büyük bir politika değişikliği beklemediklerini bildirdi. Ekonomide yumuşak inişin öncelik olmaya devam edeceğini öngören HSBC, "Bu da dengesizliklerin yavaş düzeleceği anlamına geliyor. Daha fazla sıkılaştırma ekonominin daha hızlı bir şekilde soğutulmasına yardımcı olacaktır, ancak daha kademeli bir yaklaşım beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Türkiye ekonomisi için 2024 ve 2025 büyüme tahminlerini yüzde 2,5 ve 3,5'ten 3,1 ve 3,6'ya revize eden HSBC, 2024 sonu enflasyon tahminini de yüzde 47,9'dan 49,4'e çıkardı. 2025 sonu için enflasyon beklentisini yüzde 29 olarak korudu.

“Politika faizinin sabit kalmasını bekliyoruz”

Gösterge faiz oranının bu yıl yüzde 45'te sabit kalmasını bekleyen HSBC, "Baz senaryomuzun etrafındaki riskler hala daha fazla artışa meyilli. Enflasyon tahminlerimiz göz önüne alındığında, faiz indirimi için yalnızca 25 ilk çeyrekten itibaren alan görüyoruz" dedi.

HSBC’nin beklentilerini şöyle sıraladı: “2024-2025 yıllarında tahmini GSYH'nin yaklaşık yüzde 2,5'ine karşılık gelen ortalama 30 milyar dolar cari açık görmeye devam ediyoruz. Geçen yılki politika değişikliğinden sonra finansman mevcudiyetinde belirgin bir iyileşme olsa da, riskler devam etmektedir. Bu yıl daha küçük bir mali açık bekliyoruz (GSYH'nin yüzde 6,5'ine karşılık daha önce yüzde 7,1). Bununla birlikte, yerel seçimlerden sonra vergi artışları, harcama kısıtlaması veya her ikisi yoluyla önemli bir mali konsolidasyon görmeyi beklemiyoruz.”

HSBC'nin değerlendirmeleri şöyle:

"Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimlere gidiyor. Üç büyük şehir (İstanbul, Ankara ve İzmir) şu anda ana muhalefet partisi CHP tarafından kontrol edilmektedir. Son anketler İstanbul'da AKP ile CHP arasında yakın bir yarışa işaret ederken, Ankara ve İzmir'de muhalefet adayları önde görünüyor.

Bize sıkça yöneltilen sorulardan biri, yerel seçimlerde AKP'nin güçlü çıkmasının, politika yapıcılara yüksek enflasyon ve büyük iç ve dış açıklarla mücadele etmek için daha iddialı bir ekonomik istikrar programı uygulama alanı açıp açmayacağıdır. Daha fazla faiz artırımı ve daha sıkı bir mali duruş ihtiyacına katılmakla birlikte, Türk politika yapıcıların son yorumları, makro dengesizliklerin bir süre daha devam etmesi anlamına gelse bile, bir numaralı önceliklerinin ekonomiyi yumuşak bir zemine oturtmak olduğunu gösteriyor. Büyümenin iyi bir şekilde desteklenmesinin seçimler bittikten sonra da önemli bir husus olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Bu raporda makro çerçevemizde küçük revizyonlar yapıyoruz, ancak birikmiş dengesizlikler için uzun bir ayarlama dönemi öngörmeye devam ediyoruz. Erken gevşeme veya daha geleneksel olmayan politika önlemlerine kısmi bir dönüş, son dönemdeki kazanımların bir kısmını riske atacaktır.

2024-2025 yıllarında tahmini GSYH'nin yaklaşık yüzde 2,5'ine karşılık gelen ortalama 30 milyar dolar cari açık görmeye devam ediyoruz. Geçen yılki politika değişikliğinden sonra finansman mevcudiyetinde belirgin bir iyileşme olsa da, riskler devam etmektedir.

Bu yıl daha küçük bir mali açık bekliyoruz (GSYH'nin yüzde 6,5'ine karşılık daha önce yüzde 7,1). Bununla birlikte, yerel seçimlerden sonra vergi artışları, harcama kısıtlaması veya her ikisi yoluyla önemli bir mali konsolidasyon görmeyi beklemiyoruz"