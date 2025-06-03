ING'nin TCMB faiz beklentisi belli oldu!

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 1,53 oranında artışla yıllık yüzde 35,41 olarak açıkladı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan bu veriler sonrası yerli ve yabancı ekonomistler ve yatırım kuruluşları 19 Haziran'da açıklanacak TCMB faiz kararı öncesi beklentilerini yeniden gözden geçiriyor.

Capital Economics, beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin ardından yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin bu ay faiz indirmesinin ihtimal dışı olmadığını vurgularken, ING de beklentisini açıkladı.

"Başka şoklar yaşanmazsa, enflasyon %30'un altında kalır"

TÜİK'in bugün açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren ING, mayıs ayında yıllık enflasyonun nisan ayındaki yüzde 37'den yüzde 35,4'e gerilemesinde baz etkisinin güçlü bir yol oynadığını savundu.

ING yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin 19 Haziran'da yapılacak PPK toplantısında politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklemediklerini de vurguladı.

ING'nin enflasyon rakamları sonrasında değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

"Sonuç olarak, güçlü baz etkisi ve fiyat baskılarındaki genele yayılan düşüşler yıllık enflasyonu aşağı çekerek iyileşme eğilimini desteklemiştir. Bu durum, TCMB'nin zamanında ve kapsamlı adımlar atması sayesinde son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını göstermektedir. Keskin döviz kuru hareketleri, büyük ücret ayarlamaları, düzenlenmiş fiyatlarda beklenmedik artışlar veya emtia fiyatlarında artış gibi başka şoklar yaşanmazsa, bu yılın sonunda enflasyonun %30'un altında kalmasını bekliyoruz.

"Belirsizlik sürüyor"

Halihazırda TCMB makro ihtiyati tedbirler uygulamakta ve hem kredi fiyatını hem de hacmini kontrol etmek için politika faizine ve kredi sınırlarına aynı anda başvurmaktadır.

Son enflasyon raporunda, Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay bankanın iki seçeneği olduğunu belirtti:

a) makro ihtiyati tedbirleri sürdürürken koşullar elverirse faizleri düşürmek veya

b) politika faizini yüksek tutarken hacim kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmak.

Bu stratejiler arasında nasıl bir seçim yapılacağı şu aşamada belirsiz olmakla birlikte, TCMB'nin 19 Haziran'da yapılacak PPK toplantısında politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Halihazırda banka kredi verenleri ağırlıklı olarak üst banttan fonlamakta ve gecelik faiz oranını %49'a yakın tutmaktadır. Mayıs ayı enflasyon verileri, istikrar kazanan piyasa koşulları ve rezerv birikiminin yeniden başlaması (Mayıs başında 138,5 milyar $'dan en son 153,1 milyar $'a) ile birleştiğinde, TCMB'nin fonlamasını bir haftalık repo ihalelerine kaydırmasını sağlayabilir ve potansiyel olarak politika faiziyle uyumlu daha düşük bir efektif fonlama oranına yol açabilir."