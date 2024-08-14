İngiliz devi Türkiye’nin cari açık ve rezervlerinde iyileşme öngördü

TCMB'nin dün açıkladığı cari işlemler hesabı verilerini değerlendiren İngiliz bankası Barclays, 2024 sonu için cari açık tahminini aşağı yönlü revize etti.

"Kademeli iyileşme devam ediyor" değerlendirmesini yapan Barclays, yıl sonu için cari açık beklentisini 5 milyar dolar azaltarak, 15 milyar dolar ile GSYH'nın yüzde 1,2'sine çekti.

Cari denge 2023 yılında 45 milyar dolar açık ile GSYH'nın yüzde 4,1'i seviyesinde gerçekleşmişti.

Barclays ayrıca, 15 milyar dolarlık cari açık karşısında, TCMB'nin brüt döviz rezervlerinde 2024'ün ikinci yarısında 30 milyar dolarlık bir iyileşme için alan gördüklerini de vurguladı.