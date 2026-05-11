İngiliz ekonomist Timothy Ash: TCMB'nin bu yıl faiz indirmesi zor, TL'nin çökmemesi başarı

İngiliz Ekonomist Timothy Ash, CNBC-e'ye yaptığı açıklamalarda mevcut koşullarda TCMB'nin bu yıl faiz indirimine gitmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ash, TCMB'nin bir sonraki toplantıda faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi.

Ash, "Bu noktadan sonra faiz artırmaktan kaçınmanın zor olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı ve TCMB'nin bir sonraki toplantıda faiz artırması gerektiğini belirtti.

Ash, kendi görüşünün zaten para politikasının daha uzun süre daha sıkı tutulması gerektiği yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

"TL'nin çökmemesi başarı"

İran-İsrail gerilimi ve enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen TL'nin beklenen ölçüde değer kaybetmediğine dikkat çeken Ash, ekonomi yönetiminin mevcut kur rejimini korumayı başardığını söyledi.

"Birçok kişi ABD-İran savaşı ve enerji krizi senaryosunda TL'nin çökeceğini düşünürdü ama bu olmadı" diyen Ash, "Kuru tutmayı başardılar, politika faizini artırmadan mevcut sistemi korudular. Bu da önemli bir başarı" dedi.

Ancak Ash, jeopolitik risklerin uzaması ve petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması durumunda TCMB'nin mevcut kur rejimi veya faiz politikasını yeniden değerlendirmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

"Yıl sonunda enflasyon yüzde 30'a yakın gerçekleşebilir"

Ash, dezenflasyon sürecinin beklenenden daha sınırlı ilerleyebileceğini söyledi.

"Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'a yakın seyretmesi çok daha gerçekçi" diyen Ash, 2027-2028 dönemine ilişkin erken seçim tartışmalarının yoğunlaştığı bir ortamda çok sert bir sıkı para politikasının siyasi açıdan sürdürülebilir olmayabileceğini ifade etti.

"Ortadoğu krizi Türkiye için fırsat yaratabilir"

Ash, Ortadoğu'daki savaşın Körfez ülkelerinin güvenlik temelli ekonomik modelini sorgulatmaya başladığını söylerken, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi ve bölgesel konumu sayesinde orta ve uzun vadede avantaj elde edebileceğini belirtti.

Özellikle Suudi Arabistan-Ürdün-Suriye hattında oluşabilecek yeni ticaret koridorlarının Türkiye'ye fırsat yaratabileceğini söyleyen Ash, Ukrayna, Suriye ve Körfez'deki yeniden inşa süreçlerinin de Türk şirketleri açısından önemli potansiyel taşıdığını ifade etti.

"Şimşek iyi bir iş çıkardı"

Türkiye ekonomisinin son on yıldaki temel probleminin makro istikrarsızlık olduğunu belirten Ash, mevcut ekonomi programıyla birlikte bu alanda iyileşme görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin güçlü bankacılık sektörü, girişimci iş kültürü ve mühendislik kapasitesi gibi önemli avantajlara sahip olduğunu ifade eden Ash, yabancı yatırımcı açısından makro istikrar ve düşük enflasyonun kritik önem taşıdığını belirtti.

"Şimşek'in hala alanı var. İyi bir iş çıkardı, veriler de bunu destekliyor" diyen Ash, "Seçim öncesinde maliye politikası tarafında harcama alanı oluşabilir, bu durumda sıkı duruş korunmalı" ifadelerini de sözlerine ekledi.