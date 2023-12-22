İngiltere ile elektrikli araçlar için gümrük anlaşması 3 yıl uzatıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere ile elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecinin 2026'nın sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Bolat yaptığı açıklamada, "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasında (STA) yer alan elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin menşe kurallarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnek şekilde uygulanmaya devam edilmesine ilişkin bir karar almış bulunuyoruz." dedi.

Kararı 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya koymayı hedeflediklerini belirten Bolat, "Söz konusu karar sayesinde, esnek menşe kuralları devam ettirilerek, ihracatçılarımızın bir süre daha anılan ürünler için STA'daki tercihli rejimden faydalanmaya devam etmesi sağlanmış ve yüzde 10'luk bir gümrük vergisine tabi olmaları önlenmiştir. Bu sayede, Birleşik Krallık'a elektrikli araç ihracatımızda yaklaşık 615 milyon dolar tutarında bir zararın önüne geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Togg ihracatı için önemli"

Bakan Bolat ayrıca, "Önümüzdeki dönemde Togg ihracatımız için de bu kararın önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu konuda iddialı olmaya devam edeceğiz. Bütün bunlar küresel ölçekte araçlar ihracatımız konusunda önde olmamızı sağlayacaktır." açıklaması yaptı.

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