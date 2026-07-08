İngiltere işgücü piyasasındaki zayıflama hız kesti

KPMG ile Recruitment and Employment Confederation (REC) tarafından hazırlanan aylık Report on Jobs anketine göre, İngiltere'de iş gücü piyasasında zayıflama haziran ayında hız kesti.

Ankette, personel talebindeki gerilemenin son beş ayın en sert seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, kalıcı işe yerleştirmelerde de daralmanın devam ettiği ifade edildi.

Belirsizlik ortamının etkisiyle şirketler kalıcı istihdam yerine geçici çalışan istihdamına yönelmeyi sürdürdü.

Geçici işe alımlara ilişkin faturalandırma büyümesi haziran ayında üç yılı aşkın dönemin en yüksek seviyesine ulaşırken, bu durum şirketlerin uzun vadeli işe alım kararlarında temkinli davrandığını ortaya koydu.

KPMG: Belirsizlik esnek işe alımı artırıyor

KPMG Danışmanlık Başkan Yardımcısı Lisa Fernihough, son aylarda öne çıkan eğilimin geçici istihdama yöneliş olduğunu söyledi.

Fernihough, küresel belirsizliklerin şirketleri uzun vadeli taahhütlerden kaçınmaya yönelttiğini belirterek, geçici istihdamın firmalara kısa vadeli projeleri ve yatırımları daha esnek şekilde yürütme imkânı sağladığını ifade etti.

Ankete göre kalıcı pozisyonlar için başlangıç maaşlarını gösteren endeks son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise ücret kaynaklı enflasyon baskılarını yakından izlemeyi sürdürdüğü belirtildi.