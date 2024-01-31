İngiltere, Kuzey Denizi'nde 24 yeni petrol ve gaz arama lisansı verdi

NSTA'dan yapılan açıklamaya göre, Shell, Equinor, bp, Total ve NEO dahil olmak üzere 17 farklı şirkete 24 yeni petrol ve gaz lisansı verildi.

Söz konusu lisanslar NSTA'nın 33'üncü petrol ve gaz lisanslama turunun ikinci ayağını oluştururken, 33'üncü tur kapsamında şu ana kadar 51 lisans sağlanmış oldu.

NSTA, gelecek aylarda daha fazla lisans verileceğini de açıkladı.

NSTA, 7 Ekim 2022'de 33'üncü petrol ve gaz lisanslama turu kapsamında 931 blok için petrol ve gaz başvurularını açmıştı. Kurum, bu lisanslar için 76 farklı şirketten 115 başvuru almıştı.