İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), gösterge faiz oranını beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırdı. Böylelikle banka faizi 4,25 seviyesine çekti.

Karar metninde yer alan detaylar şöyle:

Eğer daha fazla ısrarcı baskının kanıtı görülür ise, para politikasında daha fazla sıkılaştırma gerekli olur.

TÜFE ikinci çeyrekte, enerji fiyat sınırını uzatılması ve düşük toptan satış fiyatlarının etkisiyle büyük olasılıkla Şubat'ta tahmin edilenden daha düşük olacak.

TÜFE'nin Şubat'taki yukarı yönlü sürprize rağmen 2023'ün geri kalanında keskin şekilde düşmeye devam etmesi büyük olasılık olmayı sürdürüyor.

Çekirdek mal fiyatlarında şubat ayında görülen sürpriz güçlenme giyim eşyası fiyatlarında oynaklığı yansıtıyor, ısrarcı olmayabilir.

İngiltere bankacılık sistemi ekonomiyi desteklemek için iyi konumlanmış durumda.

İngiltere'de kredi şartlarını yakında izlemeye devam edeceğiz.