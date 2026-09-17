İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizine ilişkin kararını açıkladı. Banka, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,75 seviyesinde sabit tuttu.

BoE açıklamasında, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji taşımacılığı ve tedarikini aksatarak enerji fiyatlarını yükselttiğini belirtti.

Bu durumun hane halklarının motor yakıtı maliyetleri ile elektrik faturalarını artırdığına işaret eden banka, gelişmelerin nasıl ilerleyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu ifade etti.

Enflasyon yüzde 3,1'e yükseldi

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun yüzde 3,1'e yükseldiğini belirterek, yüksek enerji fiyatlarının zincirleme etkileri nedeniyle enflasyonun daha da artabileceğini bildirdi.

Banka, yüksek enerji faturalarının işletmeleri maliyetlerini karşılamak amacıyla fiyatlarını artırmaya zorlayabileceğine dikkat çekti.

BoE, şu ana kadar fiyatlar ve ücretler üzerinde önemli bir zincirleme etkiye ilişkin çok az kanıt bulunduğunu kaydetti.

Bununla birlikte banka, enerji maliyetlerinin uzun süre yüksek kalmasının söz konusu etkilerin ortaya çıkması ve ekonomi üzerinde daha uzun vadeli etkiler oluşturması riskini artırabileceğini belirtti.