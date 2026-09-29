İngiltere Merkez Bankası verileri açıkladı: Bireysel kredi kullanımı fırladı, ipotek talebi düştü

İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından yayımlanan son finansal veriler, ülkede bireysel borçlanma dinamiklerinin hızla değiştiğini ortaya koydu. Ağustos ayında hanehalkına sağlanan teminatsız kredi miktarı net 2,464 milyar sterlin (yaklaşık 3,26 milyar dolar) artış gösterdi. Verilerin tutulmaya başladığı 1993 yılından bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek teminatsız borçlanma tutarı olarak kayıtlara geçen bu rakam, tüketici eğilimlerindeki kaymayı gözler önüne serdi.

Borçlanma ivmesi beklentileri geride bıraktı

Piyasa uzmanları ve analistler, söz konusu dönemde teminatsız kredi büyümesinin 1,3 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyordu. Ancak açıklanan resmi veriler, gerçekleşen borçlanmanın beklentileri neredeyse ikiye katladığını gösterdi. Teminatsız kredilerdeki bu sert yükselişte, özellikle kredi kartı harcamaları ile bireysel tüketici kredilerine yönelik talebin eş zamanlı olarak ivme kazanması belirleyici oldu.

Konut piyasasında ipotek onayları ivme kaybetti

Tüketici kredilerindeki bu rekor yükselişe karşın, gayrimenkul tarafında daha temkinli bir tablo öne çıktı. Ev alımları için verilen ipotek onay sayıları ağustosta geri çekilerek konut sektöründeki talep artışının hız kestiğine işaret etti. Piyasa uzmanları, yüksek faiz ortamı ve ekonomik belirsizliklerin vatandaşları gayrimenkul gibi uzun vadeli yatırımlardan ziyade kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına yönelttiğini değerlendiriyor.