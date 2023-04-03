İngiltere PMI eşik değerin altında

S&P Global/CIPS tarafından açıklanan İmalat Sanayi Satın Alım Yöneticileri (PMI) verisinin bu yılın mart ayında 47,9’a gerilediği bildirildi.

İngiltere’de bir önceki ayda (şubat) imalat sektörü PMI verisi 49,3 ile son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyüme olarak görülürken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanmaktadır.

Açıklamada, “Üretimdeki gerileme, hem tüketici hem de ara mal sektörlerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Buna karşılık, yatırım malları üretimi üst üste ikinci ay yükseldi.” ifadesine yer verildi.

İngiltere’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı

Geçen ay İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin yüzde 4’ten 4,25’e yükseltildiğini duyurmuştu.

​​​​​​​İngiltere’de bu yılın şubat ayında ise enflasyon yüzde 10,4 seviyesine yükselerek, son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Ülkede geçen ay ise gıda fiyatlarında yüzde 18,2 ile son 45 yılın en sert artışı yaşanmıştı.