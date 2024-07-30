İngiltere: Türkiye ile STA görüşmesi sonbaharda

İngiltere'nin yeni hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamada, “Görüşmelere yeniden başlamak, işletmelerin uluslararası piyasalara erişimini sağlaması, istihdamı artırması ve ekonomik büyüme için gerekli olan yüksek nitelikte ticari anlaşmalara varmaya yönelik ilk adımdır” denildi.

Ticaret Bakanlığı, yeni hükümetin sonbaharda yapacağı ilk görüşmelerin Türkiye, İsrail, Güney Kore ve İsviçre ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Anlaşmaların güncellenmesine yönelik çalışmalar, önceki hükümetler döneminde de gündeme alınmıştı.