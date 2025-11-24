İngiltere ve Türkiye hidrojenli tren üretecek

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN / İNGİLTERE

Mutabakat zaptıyla iki ülke arasındaki bütün paydaşları bir araya getirecek, bir diyalog mekanizması kurulacak. Bu kapsamda Türkiye için hidrojenli tren üretimi konusunda bir yol haritasının çıkarılması planlanırken, zabıt çerçevesinde karşılıklı görüşmeler ve çalışmalar yapılacak.

İngiltere ile iş birliği gelişiyor

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı Demir Yollarından Sorumlu Bakan Peter Hendy, Türkiye ile İngiltere’nin demiryolu alanındaki ortaklığının giderek güçlendiğini ve sorunlara karşı ortak çözümler bulmak için çalıştıklarını söyledi. İngiltere›nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve ülkesinin ilgili kurumuna teşekkürlerini sundu.

Neden hidrojenli tren?

Dünyada hidrojenle çalışan tren projeleri hız kazanıyor. Birleşik Krallık’ta tamamen hidrojenle çalışan eski bir Thameslink lokomotifinin Warwickshire’da dönüştürülerek testlere başlaması, bu alandaki en yeni adımlardan biri oldu. Almanya, 2018 yılında dünyanın ilk hidrojenli trenini hizmete alarak öncülüğü üstlenmişti. Hidrojenli tren konusunda Almanya ve Fransa’nın ardından ABD de adım attı. Kaliforniya’nın San Bernardino kentinde ilk sıfır emisyonlu yolcu treni ZEMU bu yıl başında hizmete girdi. İngiltere ise 2040’a kadar dizel trenleri tamamen devre dışı bırakmayı hedefliyor ve yeni hidrojenli tren prototiplerini aktif olarak test ediyor. Fransa da bölgesel hatlar için hidrojenli tren siparişlerini verdi. 2025’te ilk operasyonların başlaması bekleniyor.

Hidrojen mi, elektrik mi?

Elektrikli trenler, şebeke enerjisine bağımlı olduğu için elektrik üretiminin kaynağına göre dolaylı karbon salımı yaratabiliyor. Ayrıca binlerce kilometrelik elektrik hattı, direkler ve altyapı yatırımları ciddi maliyetler gerektiriyor. Hidrojen ise birim ağırlık başına daha yüksek enerji yoğunluğu hem yanma motorlarında hem yakıt hücrelerinde kullanılabilme, elektrikli hatlara göre daha düşük ilk yatırım maliyeti gibi birçok avantaja sahip. Bununla birlikte hidrojenin depolanması, taşınması ve yüksek güvenlik gereksinimleri önemli zorluklar olarak öne çıkıyor.

Birleşik Krallık’ın 20 şehrinden Antalya’ya direkt uçuş

İngiltere pazarındaki istikrarlı yükselişin sürdüğü Antalya›da, yıl sonunda gelen İngiliz turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor. Kente, Rusya ve Almanya’dan sonra 1 milyon 475 bin 24 kişiyle en fazla turist İngiltere’den geldi. Türk turizminin büyümesine önemli katkı sunan İngiltere pazarı, her yıl yükselişini sürdürdü. Turizmde ilk rekorun kırıldığı 2019’da 12 ayda 719 bin 120 İngiliz’in geldiği Antalya’da, 2023’te 1 milyon 318 bin 215, 2024’te ise 1 milyon 574 bin 167 İngiliz misafir tatil yaptı. Yıl sonuna kadar İngiltere pazarında geçen yılın rakamlarının üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunun kırılması hedefleniyor.

İngiltere, Türkiye’nin turizmdeki yükselen trendi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, İngiltere pazarının artık Türkiye ve Antalya’nın turizmdeki yükselen trendi olduğunu söyledi. İngiltere pazarının 2019’dan bu yana Antalya ile ivme kazandığını belirten Kavaloğlu, “Geçen yıl ilk defa 1,5 milyon İngiliz turist sayısını geçmiştik. Bu sene de artış söz konusu. Birleşik Krallık olarak İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’dan gelen turist sayısının artmaya devam edeceğini düşünüyorum. İngiltere, dünyadaki dördüncü büyük kaynak pazar. Bizim için de şu anda üçüncü büyük kaynak pazar" diye konuştu. Kavaloğlu, Birleşik Krallık’ın yaklaşık 20 şehrinden Antalya’ya direkt uçuş olduğuna dikkati çekerek, bunun avantaj sağladığını anlattı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da İngiliz turistlerin, Antalya’ya gelen toplam turist sayısının 2019’da yüzde 19’unu oluştururken, bu oranın yüzde 35’lere çıktığını bildirdi.