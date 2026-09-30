İngiltere’de AB’ye dönüş seçeneği yeniden gündemde

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ilişkilerinin yeniden şekillendirilebileceğinin sinyalini verdi.

Burnham’ın değerlendirilmesini istediği seçenekler arasında Brexit sonrası mevcut düzenin sürdürülmesi, AB ile gümrük birliğine girilmesi, tek pazara yeniden katılım ve AB üyeliğine geri dönüş bulunuyor.

İşçi Partisi’nin yıllık konferansında konuşan Burnham, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ülke açısından iyi sonuç vermediğini savundu. Burnham, Brexit’in İngiltere’ye “faydadan çok zarar verdiğini” belirterek Avrupa ile mevcut ilişkinin uzun vadede yeterli olmadığını ifade etti.

Seçenekler AB zirvesi öncesinde değerlendirilecek

Burnham, İngiltere ile AB arasında bu yıl yapılması planlanan zirve sürecinde ülkenin Avrupa ile uzun vadeli ilişkisine yönelik farklı seçenekleri kamuoyuna sunacağını söyledi.

İngiltere’nin Avrupa ile ilişkisinde daha kalıcı bir model belirlenmesi gerektiğini ifade eden Burnham, hükümetin hangi seçeneklerin uygulanabilir olduğunu ve bunların avantajları ile dezavantajlarını değerlendireceğini belirtti.

Burnham, ortaya çıkacak yeni yaklaşımın bir sonraki genel seçimde seçmenin karşısına çıkarılabileceğini de söyledi.

Mevcut program bu dönemde korunacak

Burnham, buna karşın mevcut parlamento döneminde İşçi Partisi’nin seçim programına bağlı kalacağını vurguladı.

Bu çerçevede İngiltere, mevcut parlamento döneminde AB’nin tek pazarı ve gümrük birliğinin dışında kalmayı sürdürecek. Avrupa ile ilişkinin daha kapsamlı biçimde değiştirilmesi ise sonraki dönem için değerlendirilecek seçenekler arasında yer alacak.

Brexit tartışması yeniden gündemde

Burnham’ın açıklamaları, İngiltere’nin 2016’daki referandumun ardından ayrıldığı AB ile gelecekte nasıl bir ilişki kuracağına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Başbakan, İngiltere’nin ekonomik büyümesini ve refahını artırabilmesi için hâlâ ülkenin en büyük pazarı olan Avrupa ile uzun vadeli ilişkisinin netleştirilmesi gerektiğini savundu.

Burnham, bu kapsamda mevcut ilişkinin sürdürülmesinden AB üyeliğine geri dönüşe kadar farklı seçeneklerin değerlendirilmesinin önünü açtı.