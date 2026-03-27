İngiltere'de benzinliklerde yoğunluk oluşurken, Portekiz ve Fransızlar ucuz benzin için İspanya'ya aktı

İsrail ABD- İran çatışmalarının yarattığı küresel enerji krizinde, İspanya’da hükümet, bir ayda akaryakıt fiyatlarının yüzde 20 yükselmesi nedeni ile 20 Mart ve 22 Mart’ta KDV oranlarını yüzde 21’den yüzde 10’a indirmişti.

İsyanya'daki bu uygulama sınırdaş ülkeler Portekiz ve Fransa'dan birçok kişinin akaryakıt almak üzere ülkeye geçmesine neden oldu. İsyanya'da benzin istasyonlarında zaman zaman kuyruklar oluşurken, sırf akaryakıt almak için ülkeye giriş yapanların bir depoda yaklaşık 20 euro tasarruf ettiği belirtildi.

İngilte'de bazı bölgelerde benzin istasyonlarında yoğunluk oluştu

28 Şubat’ta ABD ve İsrail'in İran’a saldırması ile başlayan kriz nedeni ile küresel petrol arzında yaşanan aksamalar İngiltere’yi de etkiledi. Derby kentindeki benzinliklerde yoğunluk gözlendi.