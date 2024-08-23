İngiltere'de enerji fiyat tavanı 1 Ekim'de %10 artacak

Düzenleyici kurum Ofgem tarafından her üç ayda bir belirlenen enerji fiyat tavanı, 1 Ekim'den itibaren 1.717 GBP'ye yükselecek.

Foreks Haber'in aktardığına göre; Maliye Bakanı Rachel Reeves, fatura artışının kışın ısıtma sübvansiyonu almaya hak kazanan emekli sayısını sınırlayan yeni kurallarla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle eleştirilere maruz kalabilir.

Cornwall Insight Ltd'ye göre Ocak ayında fiyatların tekrar artması bekleniyor. Bu da art arda iki zam anlamına gelecek ve yeni hükümetin faturaları düşürme yönündeki seçim vaadini yerine getirmesini daha da zorlaştıracak.

BOE, enflasyonun hızlanmasını bekliyor

Yükselen enerji tarifeleri İngiltere'de enflasyonun ve hayat pahalılığı krizinin itici gücü oldu. İngiltere Merkez Bankası bu yıl enflasyonun hızlanmasını bekliyor. Yaz boyunca %2'lik hedefe düştükten sonra, BOE tarafından 2024 yılı sonunda tekrar gevşemeden önce %2,7'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.