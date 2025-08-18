  1. Ekonomim
  İngiltere'de konut fiyatları düştü
İngiltere'de konut fiyatları düştü

Emlak sitesi Rightmove'a göre, satıcılar yavaş bir yaz piyasasında rekabet ederken, İngiltere'deki konut fiyatları üç ay öncesine kıyasla yaklaşık 11.000 GBP düştü. Ortalama satış fiyatları Ağustos ayında %1,3 düşerek 368.740 sterline geriledi ve Haziran ve Temmuz aylarındaki büyük düşüşlerin ardından bu eğilim devam etti.

İngiltere'de konut fiyatları düştü
Listelenen evlerin üçte birinden fazlası fiyatlarını düşürürken, konut arzı yıllık %10 artışla on yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve borçlanma maliyetlerinin azalmasıyla birlikte satın alınabilirliği artırdı.

Piyasa, yılın başlarında talebi değiştiren damga vergisi artışına da uyum sağlıyor. Rightmove, alıcıların artık avantajı elinde tuttuğunu ve rekabetçi fiyatlandırmanın satışları kapatmanın anahtarı olduğunu belirtti. Yıllık bazda sadece %0,3'lük mütevazı fiyat artışına rağmen, Temmuz ayında konut satışları geçen yıla kıyasla %8 artarak 2020'deki karantina sonrası toparlanmadan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere Merkez Bankası'nın bu yılki üç faiz indiriminin ardından düşen borçlanma maliyetleri alıcılara yardımcı oluyor. Ancak politika yapıcıların yükselen enflasyona odaklanması nedeniyle daha fazla faiz indirimi sınırlı görünüyor. Mortgage uzmanı Matt Smith, kredi verenlerin rekabetçi kalmak için faiz oranlarını düşürdüğünü ancak tahminler tutarsa ek indirimler için çok az alan beklediklerini söyledi.

