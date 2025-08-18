İngiltere'de konut fiyatları düştü

Listelenen evlerin üçte birinden fazlası fiyatlarını düşürürken, konut arzı yıllık %10 artışla on yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve borçlanma maliyetlerinin azalmasıyla birlikte satın alınabilirliği artırdı.

Piyasa, yılın başlarında talebi değiştiren damga vergisi artışına da uyum sağlıyor. Rightmove, alıcıların artık avantajı elinde tuttuğunu ve rekabetçi fiyatlandırmanın satışları kapatmanın anahtarı olduğunu belirtti. Yıllık bazda sadece %0,3'lük mütevazı fiyat artışına rağmen, Temmuz ayında konut satışları geçen yıla kıyasla %8 artarak 2020'deki karantina sonrası toparlanmadan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere Merkez Bankası'nın bu yılki üç faiz indiriminin ardından düşen borçlanma maliyetleri alıcılara yardımcı oluyor. Ancak politika yapıcıların yükselen enflasyona odaklanması nedeniyle daha fazla faiz indirimi sınırlı görünüyor. Mortgage uzmanı Matt Smith, kredi verenlerin rekabetçi kalmak için faiz oranlarını düşürdüğünü ancak tahminler tutarsa ek indirimler için çok az alan beklediklerini söyledi.