İngiltere'de konut kredileri haziranda iki katından fazla arttı

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) verilerine göre, bireylerin net tüketici borçlanması haziranda 5 milyar sterlinden 9,5 milyar sterline yükseldi.

Artışta net mortgage kredilerinin mayıstaki 3,3 milyar sterlin seviyesinden 7,7 milyar sterline çıkması etkili oldu. Haziran verisi, son altı aylık 4,9 milyar sterlinlik ortalamanın da üzerinde gerçekleşti.

Konut kredisi onayları beklentiyi aştı

Konut alımına yönelik mortgage onayları mayıstaki 56 bin 600 seviyesinden 58 bin 200'e yükseldi. Böylece 57 bin 500 seviyesindeki piyasa beklentisi aşılmış oldu.

Buna karşın onay sayısı, önceki altı ayın yaklaşık 61 bin 400 seviyesindeki ortalamasının altında kaldı.

Yeniden finansman onayları ise 33 bin 800'den 34 bin 200'e yükseldi.

Tüketici kredileri ve faizler arttı

Tüketici kredilerindeki net borçlanma haziranda 1,7 milyar sterlinden 1,8 milyar sterline yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Kredi kartı borçlanması 600 milyon sterlinden 900 milyon sterline çıkarken, taşıt finansmanı ve ihtiyaç kredileri gibi diğer tüketici kredilerindeki net borçlanma 1,1 milyar sterlinden 900 milyon sterline geriledi.

Tüketici kredilerinin yıllık büyüme oranı yüzde 9'dan yüzde 9,1'e, kredi kartı borçlanmasının yıllık artış hızı ise yüzde 12,2'den yüzde 12,5'e yükseldi.

Yeni kullandırılan mortgage kredilerinde efektif faiz oranı yüzde 4,22'den yüzde 4,35'e çıktı. Yeni bireysel kredilerde efektif faiz oranı yüzde 9,67 olurken, faiz uygulanan kredi kartlarında bu oran yüzde 21,49 olarak gerçekleşti.

Mevduatlar da yükseldi

Hanehalkı mevduatları haziranda 6,3 milyar sterlin arttı.

Sterlin cinsi para arzı M4ex'in net akımı 11,9 milyar sterlinden 14,6 milyar sterline yükselirken, özel sektör şirketleri ve hanehalkına yönelik net sterlin kredileri (M4Lex) eksi 100 milyon sterlinden 39,1 milyar sterline çıktı.