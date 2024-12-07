İngiltere'den Türkiye uyarısı: 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmeyin

Türkiye’de geçen hafta başlayan sahte dolar krizi ülkeleri de harekete geçirdi. İngiltere, Türkiye’yi ziyaret edecek vatandaşlarına sahte dolar uyarısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye gelecek vatandaşları için tavsiyelerini güncelledi. İngilizlere özellikle 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmemeleri uyarısı yapıldı.

Seyahat planlayan İngilizlere uyarı yapıldı

Daily Mail'in haberine göre, FCDO, Türkiye’ye seyahat eden İngiliz vatandaşlarına sahte paralardaki artış nedeniyle uyarıda bulundu. Haberde, bazı bankaların ve para borsalarının sahtecilik endişesiyle artık 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmediği belirtildi. Tatilcilere, daha küçük kupürlü ABD doları veya farklı bir para birimi kullanmaları tavsiye edildi.

“Banknot sahteciliği konusunda ağır cezalar var”

Türkiye'deki banknot sahteciliği konusunda ağır cezalar olduğuna dikkat çekilirken bu suçun 3 yıla kadar hapis cezası gerektirebileceği ifade edildi.

Bankalar ve döviz büroları alımları durdurmuştu

Türkiye'de para sayma makineleri ve ATM'lerin ayırt edemediği 600 milyon sahte doların piyasaya sürülmesi büyük paniğe neden olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydederken sahte dolar haberlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kapalıçarşı'da döviz büroları döviz alımlarını durdururken bazı bankalar da 2009'dan önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurma kararı almıştı.