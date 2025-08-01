İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi Khan'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı

Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi Afzal Khan İngiliz basınında yayınlanan bir yazısında Birleşik Krallık vatandaşlarına Türkiye'ya yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Afzal Khan yazısında "Birleşik Krallık Ticaret Elçisi olarak Türkiye'ye atandığımdan beri, Galli işletmeler için çok sayıda fırsatın olması beni çok etkiledi. Türkiye'nin nüfusu 86 milyonluk büyüyen bir nüfusa sahip ve Galler, sadece geçen yıl Türkiye'ye 231 milyon sterlin değerinde mal ihraç etti. Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticaret, 2020 yılında Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 57.100 kişiye doğrudan istihdam sağladı ve bu rakamın artmaya devam edeceğini biliyorum. Mart ayında Türkiye'ye seyahat ettim ve ilişkimizin potansiyeline olan bağlılığımızı ve birlikte oluşturduğumuz büyüyen iş ivmesini bizzat gördüm. Ticaret ilişkimiz zaten çeşitli; savunma, enerji, teknoloji, finansal hizmetler ve birbirimizin ülkelerine yatırım alanlarında iş birliği mevcut. Ancak bu hızla büyüyen ekonomiyle daha güçlü bir ticaret ilişkisi, Galli işletmeler için yeni fırsatların kapısını açacak ve Birleşik Krallık'ta istihdam ve refaha katkıda bulunacaktır." ifadeleri yer aldı.

"Gallerli işletmelerin Türkiye'ye satış yapmasını daha basit ve kolay hale getirmek istiyoruz"

Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili Khan "Bu nedenle, Birleşik Krallık Hükümeti Türkiye ile genişletilmiş bir Serbest Ticaret Anlaşması için müzakereler yürütüyor ve ilk turu yakın zamanda Ankara'da tamamlandı. Birleşik Krallık'ın Türkiye ile mevcut STA'sı, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin etkisini yansıtıyor; ancak ticaret ilişkilerimizi zenginleştirip çeşitlendirmenin yanı sıra, Gallerli işletmelerin Türkiye'ye satış yapmasını veya Türkiye'den ürün satın almasını daha basit ve kolay hale getirmek istiyoruz. Bu, yalnızca büyük şirketlerimiz için değil, her iki taraftaki KOBİ'ler için de fayda sağlayacaktır." dedi.

"Galli işletmelerden bu göreve tek başlarına başlamalarını istemiyoruz" diyen Khan "Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye'de pazara girişinizde başarılı olmanıza yardımcı olmaya hazır uzmanlara sahiptir. Ayrıca, Birleşik Krallık'ın ihracat kredi kuruluşu UK Export Finance aracılığıyla finansman desteğimiz ve ihracata yeni başlayan işletmeler için eğitimlerimiz mevcuttur. Ülkelerimiz ve bölgelerimiz, Birleşik Krallık sanayi ve inovasyonunun merkezinde yer alıyor. Daha fazla Galli işletmenin Türkiye pazarındaki fırsatlardan tam olarak yararlanmasını ve daha fazla Türk işletmesinin Galler'e yatırım yapmasını istiyorum. Gelecekte Galler'i tekrar ziyaret edip Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığının devam eden başarısını bizzat görmeyi dört gözle bekliyorum." sözlerine yer verdi.