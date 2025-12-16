ING/Pınar Abay: Parayı vadesizde tutma fırsat kaybı yaratıyor

HAKAN GÜLDAĞ/AMSTERDAM

ING Türkiye yıllardır Türkiye’de tasarrufun nabzını tutuyor ve bankacılık adımlarına da bu araştırma sonuçlarına göre yön veriyor. ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay, Türkiye’deki tasarruf sahiplerinin paralarını vadesiz hesaplarda tutma alışkanlığının çözemediği bir durum olduğunu belirtti. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz de bankacılık sektörü genelinde vadesizde bekleyen tutarın 2 trilyon TL’nin üzerinde olduğunu bunun vatandaş açısından günlük yaklaşık 2.2 milyar TL faiz geliri kaybı anlamına geldiğini vurguladı.

ING Türkiye’de üstlendiği genel müdürlük görevinin ardından 2020 yılında ING Global’in yöneticiliğine atanan Abay aynı zamanda global perakende bankacılık başkanlığını da yürütüyor. Türkiye’deki vadesiz hesaplardaki parayla enflasyon karşısında birikimlerin eridiğini dile getiren Abay, yatırım alternatifleri, fonlar yerine vadesiz hesaplarda kalmanın önemli bir fırsat kaybı yarattığını ifade etti. Abay bu durumun finansal okuryazarlıkla da bağlantılı olduğuna dikkat çekerek Türkiye gibi Avrupa’da İtalya ve İspanya’da da benzer durumun yaşandığına vurgu yaptı.

Yapay zeka bankacılığı dönüştürecek

ING perakende bankacılığının en büyük hedefinin tüm ülkelerde en sevilen, en değerli ve en etkili banka olmak olduğunu söyleyen Abay, bunun için de hem yapay zekadan hem de dijitalleşmeden yararlandıklarını ifade etti. Abay, ING’nin faaliyet gösterdiği 9 pazarda ilk 3’te bulunduğunu, 6 pazarda ise net tavsiye skoru lideri olduğunu belirterek Türkiye’de ise birinci sırada yer aldığını belirtti.

Abay, ING’nin faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda bankacılığı kolay ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflediğine işaret ederek dijitalleşmenin, milyonlarca kişiye zahmetsiz erişim sağlamak için temel araç olarak görüldüğünü vurguladı. Bu yıl 1.2 milyon müşterinin hesaplarını tamamen dijital olarak açtığını örnekleyen Abay, tüketici kredilerinin yüzde 70’inin, satışların yüzde 90’ının dijital kanallardan gerçekleştiğini söyledi.

Yapay zekanın bankacılığı dönüştüreceğine inandıklarına işaret eden Abay, “Agentic AI” (Ajan Yapay Zeka) yaklaşımıyla süreçlerin uçtan uca otonomlaşacağını söyleyerek dönüşümün özellikle konut kredisi gibi çok adımlı işlerde müşteri deneyimini hızlandıracağını dile getirdi. Abay, “Gelecekte çalışanlarımız yerine işlem yapan, birbirleriyle konuşan yapay zeka ajanları devreye girecek. Özellikle konut kredisi gibi karmaşık süreçlerde, müşteriye en uygun ürünü anında sunacak sistemler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 12 ay içinde en az 2 pazarda konut kredilerinde bu uygulamayı başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Yapay zekanın müşteri alışkanlıklarını değiştirdiğini de vurgulayan Abay, artık arama için Google yerine Chat GPT’ye başvurulduğunu, marka hakkındaki haber ve şikayetlerin de gelecek dönemde daha önemli hale geleceğini söyledi. Abay, yapay zekanın bu tür haberleri ve şikayetleri topladığını ifade ederek buna göre müşteriye öneri sunduğunu ifade etti.

Abay, Türkiye’nin bankacılık tekknolojileri ve e-devlet altyapısıyla birçok Avrupa ülkesinden daha ileri noktada olduğuna işaret ederek Avrupa’da ise dijitalleşmede Hollanda’nın öne çıktığını dile getirdi. Teknoloji yatırımlarının global ölçekte 2 milyar Euro’yu aştığını söyleyen Abay, Türkiye’den edindikleri tecrübeyi global operasyonlarına entegre ettiklerini vurguladı.

Alper Gökgöz: En iyi senaryo enflasyonun gündemden çıkması

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, vadesiz hesaplarda atıl kalan birikimlerin oldukça yüksek olduğunu dile getirerek sektör genelinde vadesiz mevduatın büyüklüğünün 2 trilyon liranın üzerinde olduğunu söyledi. Gökgöz, vatandaş açısından günlük yaklaşık 2.2 milyar lira faiz geliri kaybı yaşandığını belirterek “Turuncu Hesap ile buna çözüm hedefliyoruz. Para boşta kalmamış oluyor günlük faiz kazanıyor ama vadesiz gibi kullanılabiliyor. Bu yıl Turuncu Hesap hacmimizi iki katına çıkardık” diye konuştu.

Müşteri refahına doğrudan katkı

Merkez Bankası politika faizinin 2026 sonunda yüzde 27 seviyelerine gerilemesini öngördüklerini söyleyen Gökgöz, “En iyi senaryo, enflasyonun artık gündemimizden çıkmasıdır. Biz ING olarak Türkiye’de büyümeye, özellikle tüzel bankacılık ve sürdürülebilirlik alanında değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

En büyük yeniliğin EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz hale getirmeleri olduğunu söyleyen Gökgöz, bunun önemini şöyle anlattı: “Türkiye’de bireysel müşteriler yılda yaklaşık 6.3 milyar adet dijitalden TL para cinsinden para transferi yapıyor, yani Türkiye’de her gün 17 milyondan fazla bireysel transfer gerçekleşiyor. Bu kadar yoğun bir hareketliliğin olduğu bir pazarda, işlem ücretleri kullanıcılar üzerinde katlanarak etki yaratıyor. Bu görünmez maliyet, Türkiye’de dijital ödemelerin sıklığı ve yaygınlığı dikkate alındığında çok daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla EFT/Havale/FAST ücretlerini ortadan kaldırmak, sadece bir bankacılık kolaylığı sunmuyor; aynı zamanda müşterilerin refahına doğrudan katkı sağlıyor. Amacımız, kullanıcılarımızın günlük finansal hayatlarında gereksiz hiçbir yük taşımadan, özgürce işlem yapabilmelerini sağlamak” dedi.

Dijitalleşme ve yapay zekaya vurgu yapan Gökgöz, bankacılığın dijital dönemden yapay zeka destekli danışmanlık dönemine evrildiğini dile getirdi. Gökgöz, yapay zekanın bankacıyı cebe taşıyacağını öncesinde ise dijitalleşmenin bankayı cebe taşıdığını ifade ederek Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını vurguladı. Türkiye’de ana banka müşterilerinin mobil aktiflik oranının yüzde 96, uzaktan müşteri olma oranının yüzde 95’i geçtiğini söyleyen Gökgöz, satışların da yüzde 95’inin dijital kanallardan gerçekleştiğine vurgu yaptı. Tüzel müşterilerinin de yüzde 95’ini dijital kanallardan kazandıklarını, ticari kredi kullandırımlarının da yüzde 85’ten fazlası dijital olduğunu belirten Gökgöz, “Bizim mottomuz ‘Do your thing’. Yani siz hayatınızı yaşayın, biz görünmez bir güç olarak arkanızdayız. Kimse sabah uyanıp şubeye gitmek için heyecanlanmaz. Biz işlemleri o kadar pürüzsüz hale getiriyoruz ki, müşteriye sadece kendi işine odaklanmak kalıyor” dedi.

Gökgöz, bankacılık sektöründe her yıl tekrarlayan karlılık tartışmalarına ilişkin de şöyle konuştu: “Milyarlarca lira kâr açıklanıyor ama içerideki sermaye de milyarlarca lira. Enflasyon muhasebesi yapılmadığında bile özkaynak kârlılığı yüzde 25 seviyelerinde kalıyor ki bu enflasyonun altında.”

Bahadır Yılmaz: Yapay zekayla konut kredisi işlemleri 5 dakikaya düşecek

ING Grubu 2023 yılı sonunda Hubs ağını İstanbul’da konumlanmak üzere Türkiye’de bir uzmanlık merkezi açtı. Teknopark’ta yer alan ING Hubs Türkiye, tüm ING ülkelerine dünya çapında yazılım ve veri analitiği hizmetleri sağlıyor. ING Grubu Analitikten Sorumlu Global Başkanı Bahadır Yılmaz, İstanbul’da kurulan teknoloji üssünün (ING Hubs Türkiye) kısa sürede global ölçekte konumlandığını ve Türkiye’den farklı ülkelere yapay zekâ çözümleri ihraç ettiklerini vurguladı. Merkezde 235 kişinin çalıştığını, 2026 sonunda sayının 300’e ulaşmasının hedeflendiğini aktaran Yılmaz, “ING’nin yapay zeka ile ilgili global insan kaynağının yüzde 25’i İstanbul’da olacak. Türkiye’deki mühendisler, İtalya için kredi risk modelleri, global operasyonlar için dolandırıcılık (fraud) önleme sistemleri geliştiriyor. Bu yüzde 100 hizmet ihracatıdır” dedi.

Yılmaz, yapay zekâ üssü olarak Türkiye’nin seçilmesinin tesadüf olmadığını belirterek genç nüfus, kriz yönetimi ve adaptasyon hızının bunda katkısı bulunduğunu söyledi. Yılmaz, bankacılıkta dönüşümün merkezine “Agentic AI” (Ajan Tabanlı Yapay Zeka) yaklaşımını koyarak, karmaşık işlerin otonomlaşmasıyla operasyonel verimlilikte sıçrama hedeflediklerini söyledi. ING Global’in yapay zekada ilk konut kredisi işlemlerini entegre etmesinin arka planını Yılmaz şöyle anlattı: “Konut kredisi çok karmaşık bir süreçtir; 400-500 farklı kuralın kontrol edilmesi gerekir. Yeni geliştirdiğimiz yapay zeka ajanları, bu süreci parçalara bölüyor, eksik evrak için müşteriye e-posta atıyor, cevabı analiz ediyor ve işlemi tamamlıyor. Bugün haftalar süren bu süreç, iyi bir senaryoda 5 dakikaya düşecek.”