İnovasyonun kalbi Haliç Kongre Merkezi’nde attı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığının desteğiyle ve “Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)” temasıyla düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW), Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe, inovasyonun Türkiye ekonomisinin geleceğinde ve ihracatın sürdürülebilir büyümesinde taşıdığı stratejik önemi vurguladı.

Bolat: İnovasyon, katma değeri artırmanın tek yolu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı konuşmada, Türkiye Innovation Week’in her yıl daha güçlü bir içerikle sürdürülebilirliğin örneği haline geldiğini belirtti. Bu yıl 20 bine yakın kayıtla rekor katılımın sağlandığını söyleyen Bolat, “AR-GE, inovasyon, dijital ve yeşil dönüşüm, e-ihracat gibi alanlar, Türkiye’nin geleceğini şekillendiriyor. Katma değeri artıran her faaliyet, bizim için en değerli yatırımdır” dedi.

Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’un Almanya’ya ilk kez ihraç edilmesini de duyuran Bolat, “Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya’ya ilk parti 100 adet Togg araç trene bindirilerek ihraç edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 1000’e yaklaşacak” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ teknolojilerinin iş dünyasında hızla yaygınlaştığını belirten Bolat, “Türkiye’de yapay zeka kullanan şirketlerin oranı 2021’de yüzde 2,7 iken 2025 ortasında yüzde 7,5’e yükseldi” bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin güçlü ekonomik liderliğiyle bölgesinde bir istikrar adası olduğuna dikkat çeken Bolat, “Ekonomideki hedeflerimize ulaşmak için tek yol, inovasyonla katma değeri artırmaktır. Daha çok üretim, daha çok ihracat ve daha çok istihdam için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gültepe: Gelecek artık yapay zekada

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, açılış konuşmasında Gazze’de Türkiye’nin de katkısıyla sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek, “İsrail’i bir kez daha şiddetle kınıyor, iki yılda yaşamını yitiren 67 bini aşkın Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyorum” dedi.

İnovasyonun, ihracatın sürdürülebilir büyümesinin temel taşı olduğunu vurgulayan Gültepe, “150 bini aşkın ihracatçının ortak sesi olarak, Türkiye’nin yenilikçi vizyonunu dünyaya ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl “Tomorrow: Now” temasıyla yapay zekâ ekseninde yeniden kurgulanan Türkiye Innovation Week’in, geleceği bugünden inşa eden bir vizyon sunduğunu belirten Gültepe, “Gelecek artık takvim yapraklarında değil, yapay zekâda ve kodlarda hayat buluyor. Yapay zekâ teknolojileri üretimden ihracata kadar her alanda yeni fırsatlar doğuruyor. Artık sadece ürün değil, bilgiyi, tasarımı ve teknolojiyi de ihraç eden bir ülke olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Gültepe, etkinlikte 120’den fazla konuşmacı, masterclass’lar, çalıştaylar ve Next Generation Zone gibi genç girişimcilere yönelik özel alanlarla zengin bir program hazırlandığını belirterek, “Üniversiteler, teknoparklar ve sanayi kuruluşları ortak vizyon etrafında birleşiyor. İnovaLİG yarışmamıza 2.400’ü aşkın firma katıldı. İnovaTİM ailemiz bugün 3 bini aşkın gençle büyüyor” ifadelerini kullandı.

İhracatın geleceği inovasyonda şekilleniyor

Her iki konuşmada da ortak vurgunun “katma değeri artırmanın yolu inovasyondan geçiyor” mesajı olması dikkat çekti. 11 Ekim’de sona erecek TIW 2025 boyunca; teknoloji, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, yapay zekâ, Ar-Ge ve girişimcilik konularında düzenlenecek panellerle, Türkiye’nin küresel ihracat rekabetinde yenilikçi gücünün artırılması hedefleniyor.