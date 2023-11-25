'İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Innovation Week kapsamındaki "İnovaTİM İnovasyon Yarışması"nda ödül kazanan projelere ödülleri verildi.

TİM açıklamasına göre, ödül töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Gültepe, Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM'le inovasyona gönül vermiş gençleri ödüllendirmeyi, yoğun rekabet ortamında güçlü inovasyon fikirlerini ortaya çıkarmayı amaçladıkları belirtti.

Gültepe, "İnovaTİM'i yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda bir okul olarak görüyoruz. Bugüne kadar İnovaTİM'e 7 binin üzerinde başvuru aldık. 1500 proje takımı oluşturduk. İnovaTİM proje takımlarımız büyük başarılara imza attı. Bazı projelerimiz, uluslararası ödüllere layık görüldü, önemli dereceler elde ettiler. 'İhracat İnovasyonla, Türkiye İhracatla Yükselecek" ifadelerini kullandı.

Toplam 600 bin lira ödül

"Sürdürülebilirlik" ve "Afet Yönetim Teknolojileri" kategorilerinde düzenlenen yarışmaya 86 üniversiteden 2 bin 37 öğrenci başvurdu, 14 proje arasından 10 şampiyon proje belirlendi.

"Türkiye'nin Makinecileri" sponsorluğu ve İhracatçı Birliklerinin katkılarıyla bu yıl 3.'sü yapılan yarışmada 10 projeden 24 öğrenci, iki kategoride toplam 600 bin lirayla ödüllendirildi.

Sürdürülebilirlik Kategorisi'nde Algbio, BioBall, Biyoplastik, P-Algea ve Sonicwash projeleri ödül alırken, Afet Yönetim Teknolojileri Kategorisi'nde ise Mikrotelsiz, Proje Ejder Drones, Ses Dinleme ve Analiz Cihazı, Ikaz IoT ve Enkaz Dinleme Aygıtı projeleri ödül aldı.