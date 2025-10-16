İnşaat demirine 890 TL zam geldi
Demir piyasasında fiyatlar yükseliş trendine girdi. Artan girdi maliyetleri ve talep, inşaat demiri fiyatlarında artışa neden oldu. Nervürlü ve kangal demirden sonra kütük demirde de fiyatlar arttı.
VEYSEL AĞDAR
9 Ekim’de Nervürlü ve kangal demir fiyatı artarken dün de kütük demir fiyatına zam geldi. 9 Ekim itibarıyla 12-32 mm’lik nervürlü inşaat demirinin tonu fabrika çıkışı 22 bin 475 liradan 23 bin 365 liraya çıktı. 36-40 mm ebatlı nervürlü demirin ton fiyatı ise 22 bin 825 liradan 23 bin 715 liraya yükseldi. Böylece nervürlü demirde ton başına 890 liralık artış gerçekleşti.
Kangal demir fiyatı 20 günde 2 kez arttı
Kangal demirde de fiyatlar dolar bazında yükseldi. Kangal demir fiyatları son 20 günde 2. kez arttı. İlk artış 2 Ekim’de ton başına 10 dolar olurken 9 Ekim’de de 5 dolar daha artış yaşandı.
17 Eylül’de tonu 595 dolar olan 5.5 mm (SAE 1006-1 tellik) kangal demir ton fiyatı 610 dolara, 5.5 mm (SAE 1006) 580 dolardan 595 dolara, 5.5 mm (SAE 1008-1010) 570 dolardan 585 dolara çıktı. Ayrıca 6-27 mm (SAE 1006) fiyatı 565 dolardan 580 dolara, 6-27 mm (SAE 1008-1010) ise 555 dolardan 570 dolara yükseldi. 28-56 mm kangal demirde de 1006 kalite için 585 dolardan, 1008-1010 kalite için 575 dolardan 590 dolara artış yaşandı. Sektör temsilcileri, fiyatlardaki yükselişi artan talep ve girdi maliyetlerindeki artışa bağlıyor.
Kütük demirde 8 dolar artış var
Kütük demirin fabrika çıkış fiyatı ton başına 8 dolar artış gösterdi. KDV hariç ton fiyatı 150x150 ölçülerinde S235 JR kalite kütükte 492 dolardan 500 dolara, B420 kalite kütükte ise 502 dolardan 510 dolara yükseldi.