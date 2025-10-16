İnşaat demirine 890 TL zam geldi

VEYSEL AĞDAR

9 Ekim’de Nervürlü ve kangal demir fiyatı artarken dün de kütük demir fiyatına zam geldi. 9 Ekim itibarıyla 12-32 mm’lik nervürlü inşaat demirinin tonu fabrika çıkışı 22 bin 475 liradan 23 bin 365 liraya çıktı. 36-40 mm ebatlı nervürlü demirin ton fiyatı ise 22 bin 825 liradan 23 bin 715 liraya yükseldi. Böylece nervürlü demirde ton başına 890 liralık artış gerçekleşti.

Kangal demir fiyatı 20 günde 2 kez arttı

Kangal demirde de fiyatlar dolar bazında yükseldi. Kangal demir fiyatları son 20 günde 2. kez arttı. İlk artış 2 Ekim’de ton başına 10 dolar olurken 9 Ekim’de de 5 dolar daha artış yaşandı.

17 Eylül’de tonu 595 dolar olan 5.5 mm (SAE 1006-1 tellik) kangal demir ton fiyatı 610 dolara, 5.5 mm (SAE 1006) 580 dolardan 595 dolara, 5.5 mm (SAE 1008-1010) 570 dolardan 585 dolara çıktı. Ayrıca 6-27 mm (SAE 1006) fiyatı 565 dolardan 580 dolara, 6-27 mm (SAE 1008-1010) ise 555 dolardan 570 dolara yükseldi. 28-56 mm kangal demirde de 1006 kalite için 585 dolardan, 1008-1010 kalite için 575 dolardan 590 dolara artış yaşandı. Sektör temsilcileri, fiyatlardaki yükselişi artan talep ve girdi maliyetlerindeki artışa bağlıyor.

Kütük demirde 8 dolar artış var

Kütük demirin fabrika çıkış fiyatı ton başına 8 dolar artış gösterdi. KDV hariç ton fiyatı 150x150 ölçülerinde S235 JR kalite kütükte 492 dolardan 500 dolara, B420 kalite kütükte ise 502 dolardan 510 dolara yükseldi.