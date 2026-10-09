İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 2 arttı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2026 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,59 arttı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,73, işçilik endeksi yüzde 0,82 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 28,72, işçilik maliyetleri yüzde 31,20 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyetleri yıllık yüzde 28,94 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta aylık yüzde 1,59, yıllık yüzde 28,94 yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,00, işçilik endeksi yüzde 0,89 arttı. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 27,76, işçilik maliyetleri yüzde 31,05 artış kaydetti.

Bina dışı yapıların maliyetinde yüzde 31,68 artış

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ağustosta aylık yüzde 3,46, yıllık yüzde 31,68 arttı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,95, işçilik endeksi yüzde 0,55 yükselirken, yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 31,65, işçilik maliyetleri yüzde 31,74 arttı.